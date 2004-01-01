Saltcorn on avoimen lähdekoodin kooditon alusta tietokantapohjaisten verkko- ja mobiilisovellusten visuaaliseen rakentamiseen. Määrittele taulukoita, määritä monipuolisia kenttätyyppejä, suunnittele asetteluja vedä ja pudota -rakentajalla, liitä toimintoja ja työnkulkuja, ja Saltcorn hoitaa taustaohjelman, todennuksen, REST-rajapinnan ja renderöinnin — liimakoodia ei tarvita.

Saltcornin itseisännöinti omalla virtuaalipalvelimellasi pitää asiakastiedot, sisäiset tiedot ja ladatut tiedostot omassa infrastruktuurissasi SaaS-toimittajan tietokannan sijaan. Hallitset säilytystä, integraatioita, laajennusasennuksia ja käyttöoikeusrooleja, ja vältät käyttäjäkohtaisen hinnoittelun tiimisi tai yleisösi kasvaessa. Käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n ja pysyvät tallennustilat sekä tietokannalle että ladatuille tiedostoille.