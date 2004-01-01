Asenna Saltcorn yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin kooditon sovellusrakentaja tietokantapohjaisten verkko- ja mobiilisovellusten luomiseen kirjoittamatta taustakoodia.
Saltcorn – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Saltcorn – mitä sillä voi rakentaa?
Saltcorn on avoimen lähdekoodin kooditon alusta tietokantapohjaisten verkko- ja mobiilisovellusten visuaaliseen rakentamiseen. Määrittele taulukoita, määritä monipuolisia kenttätyyppejä, suunnittele asetteluja vedä ja pudota -rakentajalla, liitä toimintoja ja työnkulkuja, ja Saltcorn hoitaa taustaohjelman, todennuksen, REST-rajapinnan ja renderöinnin — liimakoodia ei tarvita.
Saltcornin itseisännöinti omalla virtuaalipalvelimellasi pitää asiakastiedot, sisäiset tiedot ja ladatut tiedostot omassa infrastruktuurissasi SaaS-toimittajan tietokannan sijaan. Hallitset säilytystä, integraatioita, laajennusasennuksia ja käyttöoikeusrooleja, ja vältät käyttäjäkohtaisen hinnoittelun tiimisi tai yleisösi kasvaessa. Käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n ja pysyvät tallennustilat sekä tietokannalle että ladatuille tiedostoille.
Saltcorn – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen asettelun rakentaja
Suunnittele luettelo-, muokkaus- ja näyttönäkymiä Craft.js:n mahdollistamalla vedä ja pudota -rakentajalla, yhdistäen kenttiä, toimintoja ja upotettuja komponentteja ilman mallikoodia.
Relationaaliset taulukot
Mallinna tietosi tyypitettyjen sarakkeiden, viiteavainten, laskettujen kenttien ja rajoitusten avulla aidossa PostgreSQL-pohjaisessa skeemassa tasaisen taulukkolaskennan sijaan.
Liitännäisekosysteemi
Asenna yhteisön laajennuksia uusille kenttätyypeille, teemoille, integraatioille, todennuspalveluille ja ulkoisille tietolähteille suoraan hallintakäyttöliittymästä.
Työnkulut ja toiminnot
Käynnistä palvelinpuolen toiminnot, ajoitetut työt, webhookit ja Blockly-pohjaiset työnkulut tietueiden muuttuessa, ja automatisoi liiketoimintalogiikka ilman mukautettuja palveluita.
Roolipohjainen käyttöoikeus
Määritä käyttäjäroolit ja näkymäkohtaiset käyttöoikeudet, jotta sisäiset ylläpitäjät, asiakastilit ja julkiset vierailijat näkevät kukin juuri ne tiedot, jotka heidän kuuluukin nähdä.
Mobiili ja offline
Luo Capacitor-pohjaisia mobiilisovelluksia Saltcorn-skeemastasi ja näkymistäsi, offline-tietojen synkronoinnilla takaisin keskitettyyn PostgreSQL-tietokantaan.
Saltcorn – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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