Marreta on itse isännöity verkkoprotokolla, joka hakee ja käsittelee verkkosivuja tarjotakseen puhtaita, luettavia versioita ilman seurantakeksejä, mainoksia ja pääsyesteitä. Se normalisoi URL-osoitteet, poistaa turhan tiedon HTML-tulosteesta ja tallentaa tulokset paikallisesti välimuistiin, jotta toistuvat lukukerrat palautuvat välittömästi. Mukautetut verkkotunnuskohtaiset säännöt antavat sinun hienosäätää, miten tietyt sivustot puhdistetaan ja renderöidään.

Marretan ajaminen omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että kaikki käsittely tapahtuu hallitsemallasi infrastruktuurilla – mikään kolmannen osapuolen lukupalvelu ei saa selaushistoriaasi. Tuloksena on yksityinen, nopea ja itsenäinen vaihtoehto pilvipohjaisille lukijaproxyille, ilman käyttörajoituksia ja ilman, että tietoja poistuu palvelimeltasi.