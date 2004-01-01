Asenna Marreta yhden napsautuksen asennuksena.
Itse isännöity verkkosisällön välityspalvelin, joka hakee ja puhdistaa artikkeleita häiriöttömään, seurannasta vapaaseen lukemiseen.
Marreta – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Marreta – mitä sillä voi rakentaa?
Marreta on itse isännöity verkkoprotokolla, joka hakee ja käsittelee verkkosivuja tarjotakseen puhtaita, luettavia versioita ilman seurantakeksejä, mainoksia ja pääsyesteitä. Se normalisoi URL-osoitteet, poistaa turhan tiedon HTML-tulosteesta ja tallentaa tulokset paikallisesti välimuistiin, jotta toistuvat lukukerrat palautuvat välittömästi. Mukautetut verkkotunnuskohtaiset säännöt antavat sinun hienosäätää, miten tietyt sivustot puhdistetaan ja renderöidään.
Marretan ajaminen omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että kaikki käsittely tapahtuu hallitsemallasi infrastruktuurilla – mikään kolmannen osapuolen lukupalvelu ei saa selaushistoriaasi. Tuloksena on yksityinen, nopea ja itsenäinen vaihtoehto pilvipohjaisille lukijaproxyille, ilman käyttörajoituksia ja ilman, että tietoja poistuu palvelimeltasi.
Marreta – tärkeimmät ominaisuudet
URL-osoitteiden puhdistus ja normalisointi
Poistaa seurantaparametrit, uudelleenohjaukset ja kyselykohinan URL-osoitteista ennen noutamista, tuottaen puhtaita kanonisia linkkejä joka kerta.
Evästeetön sisällön nouto
Hakee sivuja ilman evästeitä tai tunnistavia otsikoita, ohittaen evästesuostumusponnahdusikkunat ja evästeisiin perustuvat pääsyportit.
HTML-optimointi
Poistaa mainokset, skriptit, ponnahdusikkunat ja ei-sisältöiset elementit tarjotakseen puhtaan, nopeasti latautuvan version sivusta.
Älykäs välimuisti
Tallentaa käsitellyt sivut paikallisesti, jotta toistuvat vierailut palautuvat välittömästi ilman lähdesivun uudelleenhakua tai uudelleenkäsittelyä.
Verkkotunnuskohtaiset mukautetut säännöt
Ota käyttöön sivustokohtainen CSS:n poisto, JavaScriptin syöttö ja mukautetut otsikko- tai evästesäännöt hienosäätääksesi tulostetta mille tahansa verkkotunnukselle.
JSON API -pääsy
Jokainen käsitelty URL-osoite on saatavilla myös JSON API -vastauksena, mikä tekee Marretasta helpon integroida automaatiotyönkulkuihin.
Marreta – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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