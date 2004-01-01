Readur on dokumenttienhallinta-alusta, joka hyödyntää OCR-teknologiaa muuntaakseen paperidokumentit, skannatut tiedostot ja kuvat haettaviksi digitaalisiksi arkistoiksi. Se hyväksyy PDF-tiedostoja, kuvia ja Office-tiedostoja vetämällä ja pudottamalla tai automaattisen valvontakansion kautta, poimii tekstin muuttamatta alkuperäisiä tiedostoja ja indeksoi kaiken PostgreSQL-tietokantaan nopeaa kokotekstihakua varten.

Readurin itseisännöinti pitää arkaluonteiset asiakirjat – oikeudelliset asiakirjat, potilastiedot, talouskuitit – yksinomaisessa hallinnassasi ilman, että niitä ladataan kolmannen osapuolen OCR-palveluihin, jotka saattavat säilyttää kopioita tai jakaa sisältöä. Tunnuspohjainen todennus ja konfiguroitavat OCR-asetukset antavat sinulle tarkan hallinnan käsittelyn samanaikaisuudesta, kielen tunnistuksesta ja tiedostotyyppirajoituksista.