Asenna Readur yhdellä klikkauksella.
Dokumenttienhallintajärjestelmä, joka hyödyntää OCR-tekniikkaa muuttaakseen skannatut tiedostot ja kuvat täysin haettaviksi arkistoiksi.
Readur – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Readur – mitä sillä voi rakentaa?
Readur on dokumenttienhallinta-alusta, joka hyödyntää OCR-teknologiaa muuntaakseen paperidokumentit, skannatut tiedostot ja kuvat haettaviksi digitaalisiksi arkistoiksi. Se hyväksyy PDF-tiedostoja, kuvia ja Office-tiedostoja vetämällä ja pudottamalla tai automaattisen valvontakansion kautta, poimii tekstin muuttamatta alkuperäisiä tiedostoja ja indeksoi kaiken PostgreSQL-tietokantaan nopeaa kokotekstihakua varten.
Readurin itseisännöinti pitää arkaluonteiset asiakirjat – oikeudelliset asiakirjat, potilastiedot, talouskuitit – yksinomaisessa hallinnassasi ilman, että niitä ladataan kolmannen osapuolen OCR-palveluihin, jotka saattavat säilyttää kopioita tai jakaa sisältöä. Tunnuspohjainen todennus ja konfiguroitavat OCR-asetukset antavat sinulle tarkan hallinnan käsittelyn samanaikaisuudesta, kielen tunnistuksesta ja tiedostotyyppirajoituksista.
Readur – tärkeimmät ominaisuudet
OCR-tekstinpoiminta
Poimii tekstin automaattisesti skannatuista PDF-tiedostoista ja kuvista, jotta jokainen asiakirja on haettavissa ilman manuaalista litterointia.
Valvotun kansion automaatio
Pudota tiedostot valvottuun kansioon, ja Readur käsittelee ja indeksoi ne automaattisesti, mikä poistaa toistuvat latausvaiheet massasyötössä.
Täystekstihaku
PostgreSQL-pohjainen kokotekstihaku palauttaa relevantit dokumentit välittömästi koko arkistostasi, sisäänrakennetulla suodatuksella ja järjestyksellä.
Tuhoamaton käsittely
Alkuperäiset tiedostot säilytetään täsmälleen sellaisina kuin ne on ladattu — OCR-teksti tallennetaan erikseen, jotta lähdeasiakirjat pysyvät bitti bitiltä identtisinä.
Monimuototuki
Käsittelee PDF-tiedostoja, yleisiä kuvamuotoja, pelkkää tekstiä, RTF-tiedostoja ja Office-dokumentteja yhdessä yhtenäisessä arkistossa ilman formaattikohtaisia työnkulkuja.
Readur – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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