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Asenna Cheshire Cat AI yhden napsautuksen asennuksena.

Tuotantovalmis tekoälyagenttikehys sisäänrakennetulla RAG-toiminnolla, lisäosilla ja funktiokutsulla mille tahansa LLM-palveluntarjoajalle.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
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Cheshire Cat AI – valitse sopiva VPS-paketti

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KVM 1
17,99 
5,49  /kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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KVM 2
21,99 
7,99  /kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
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KVM 4
35,99 
10,99  /kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
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KVM 8
64,99 
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Cheshire Cat AI – mitä sillä voi rakentaa?

Cheshire Cat AI on avoimen lähdekoodin kehys tuotantotason tekoälyagenttien rakentamiseen mikropalveluna. Sen sijaan, että muistin, työkalujen ja keskustelumuotojen erillisiä kirjastoja yhdisteltäisiin, Cat tarjoaa API-edellä-suunnitellun ajonaikaisen ympäristön, jossa on sisäänrakennettu Qdrant-vektoritietokanta, laajennusjärjestelmä, tapahtumakoukut ja funktiokutsut – joten sama agentti voi pyörittää chatbotia, sisäistä työkalua tai asiakaspalveluassistenttia yhdestä taustajärjestelmästä.

Kehys on mallista riippumaton ja toimii minkä tahansa LangChain-yhteensopivan LLM:n ja upottajan kanssa, mukaan lukien OpenAI, Anthropic, Ollama ja itse isännöidyt mallit. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää keskusteluhistorian, upotukset ja laajennuskoodin täysin hallinnassasi, monen käyttäjän tuella ja yksityiskohtaisilla käyttöoikeuksilla tiimikäyttöönottoja varten.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Cheshire Cat AI – tärkeimmät ominaisuudet

Sisäänrakennettu RAG

Integroitu Qdrant-vektorimuisti käsittelee dokumentteja ja palauttaa automaattisesti asiaankuuluvan kontekstin, jotta agentit vastaavat tietojesi perusteella eivätkä yleisen mallitiedon perusteella.

Liitännäisjärjestelmä

Pudota Python-lisäosat hallintapaneeliin lisätäksesi työkaluja, koukkuja ja keskustelevia lomakkeita ilman ytimen haarauttamista — laajenna toimintaa ajon aikana kuvan uudelleenrakentamisen sijaan.

Mikä tahansa LLM-palveluntarjoaja

Vaihda OpenAI:n, Anthropicin, Ollaman ja muiden LangChain-yhteensopivien mallien välillä järjestelmänvalvojan käyttöliittymästä tasapainottaaksesi kustannuksia, viivettä ja tietojen sijaintia käyttötapauksen mukaan.

REST- ja WebSocket-rajapinta

Upota agentti mihin tahansa käyttöliittymään muokattavan REST-rajapinnan kautta tai keskustele WebSocketin yli, erillisillä API-avaimilla kullekin siirtotavalle tarkan pääsynhallinnan varmistamiseksi.

Keskustelevat lomakkeet

Määritä Pydantic-pohjaisia lomakkeita, jotka ohjaavat monivaiheisia keskusteluja, kuten varauksia tai tilauksia, antaen agentin kerätä jäsenneltyä dataa säilyttäen samalla dialogin luonnollisena.

Cheshire Cat AI – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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