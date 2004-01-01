Asenna Cheshire Cat AI yhden napsautuksen asennuksena.
Tuotantovalmis tekoälyagenttikehys sisäänrakennetulla RAG-toiminnolla, lisäosilla ja funktiokutsulla mille tahansa LLM-palveluntarjoajalle.
Cheshire Cat AI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Cheshire Cat AI – mitä sillä voi rakentaa?
Cheshire Cat AI on avoimen lähdekoodin kehys tuotantotason tekoälyagenttien rakentamiseen mikropalveluna. Sen sijaan, että muistin, työkalujen ja keskustelumuotojen erillisiä kirjastoja yhdisteltäisiin, Cat tarjoaa API-edellä-suunnitellun ajonaikaisen ympäristön, jossa on sisäänrakennettu Qdrant-vektoritietokanta, laajennusjärjestelmä, tapahtumakoukut ja funktiokutsut – joten sama agentti voi pyörittää chatbotia, sisäistä työkalua tai asiakaspalveluassistenttia yhdestä taustajärjestelmästä.
Kehys on mallista riippumaton ja toimii minkä tahansa LangChain-yhteensopivan LLM:n ja upottajan kanssa, mukaan lukien OpenAI, Anthropic, Ollama ja itse isännöidyt mallit. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää keskusteluhistorian, upotukset ja laajennuskoodin täysin hallinnassasi, monen käyttäjän tuella ja yksityiskohtaisilla käyttöoikeuksilla tiimikäyttöönottoja varten.
Cheshire Cat AI – tärkeimmät ominaisuudet
Sisäänrakennettu RAG
Integroitu Qdrant-vektorimuisti käsittelee dokumentteja ja palauttaa automaattisesti asiaankuuluvan kontekstin, jotta agentit vastaavat tietojesi perusteella eivätkä yleisen mallitiedon perusteella.
Liitännäisjärjestelmä
Pudota Python-lisäosat hallintapaneeliin lisätäksesi työkaluja, koukkuja ja keskustelevia lomakkeita ilman ytimen haarauttamista — laajenna toimintaa ajon aikana kuvan uudelleenrakentamisen sijaan.
Mikä tahansa LLM-palveluntarjoaja
Vaihda OpenAI:n, Anthropicin, Ollaman ja muiden LangChain-yhteensopivien mallien välillä järjestelmänvalvojan käyttöliittymästä tasapainottaaksesi kustannuksia, viivettä ja tietojen sijaintia käyttötapauksen mukaan.
REST- ja WebSocket-rajapinta
Upota agentti mihin tahansa käyttöliittymään muokattavan REST-rajapinnan kautta tai keskustele WebSocketin yli, erillisillä API-avaimilla kullekin siirtotavalle tarkan pääsynhallinnan varmistamiseksi.
Keskustelevat lomakkeet
Määritä Pydantic-pohjaisia lomakkeita, jotka ohjaavat monivaiheisia keskusteluja, kuten varauksia tai tilauksia, antaen agentin kerätä jäsenneltyä dataa säilyttäen samalla dialogin luonnollisena.
Cheshire Cat AI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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