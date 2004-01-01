Cheshire Cat AI on avoimen lähdekoodin kehys tuotantotason tekoälyagenttien rakentamiseen mikropalveluna. Sen sijaan, että muistin, työkalujen ja keskustelumuotojen erillisiä kirjastoja yhdisteltäisiin, Cat tarjoaa API-edellä-suunnitellun ajonaikaisen ympäristön, jossa on sisäänrakennettu Qdrant-vektoritietokanta, laajennusjärjestelmä, tapahtumakoukut ja funktiokutsut – joten sama agentti voi pyörittää chatbotia, sisäistä työkalua tai asiakaspalveluassistenttia yhdestä taustajärjestelmästä.

Kehys on mallista riippumaton ja toimii minkä tahansa LangChain-yhteensopivan LLM:n ja upottajan kanssa, mukaan lukien OpenAI, Anthropic, Ollama ja itse isännöidyt mallit. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää keskusteluhistorian, upotukset ja laajennuskoodin täysin hallinnassasi, monen käyttäjän tuella ja yksityiskohtaisilla käyttöoikeuksilla tiimikäyttöönottoja varten.