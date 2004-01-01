Relaticle on itse isännöity CRM-alusta, jonka ytimessä on natiivi tekoälyagenttituki. Se hallinnoi yhteystietoja, yrityksiä ja myyntiputkia modernin Filament-käyttöliittymän kautta, samalla kun se tarjoaa 30 Model Context Protocol -työkalua, jotka antavat tekoälyagenteille mahdollisuuden lukea ja kirjoittaa CRM-tietoja suoraan — ilman käyttöliittymän kaapimista tai hauraisiin integraatioihin tukeutumista.

Toisin kuin perinteiset CRM-järjestelmät, jotka lisäävät tekoälyn jälkikäteen, Relaticle on suunniteltu alusta alkaen sekä ihmisten että tekoälyagenttien käyttöön saman tietomallin kautta. REST API tarjoaa täyden ohjelmallisen pääsyn, ja Laravel Horizon -taustatyöntekijä hoitaa tuonnit, ilmoitukset ja ajoitetun automaation. Kaikki tiedot säilyvät PostgreSQL-tietokannassa omassa infrastruktuurissasi.