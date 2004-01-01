Asenna Relaticle yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin CRM, jossa on natiivi tekoälyagenttituki, 30 MCP-työkalua ja REST-rajapinta asiakastyönkulkujen automatisointiin.
Relaticle – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Relaticle – mitä sillä voi rakentaa?
Relaticle on itse isännöity CRM-alusta, jonka ytimessä on natiivi tekoälyagenttituki. Se hallinnoi yhteystietoja, yrityksiä ja myyntiputkia modernin Filament-käyttöliittymän kautta, samalla kun se tarjoaa 30 Model Context Protocol -työkalua, jotka antavat tekoälyagenteille mahdollisuuden lukea ja kirjoittaa CRM-tietoja suoraan — ilman käyttöliittymän kaapimista tai hauraisiin integraatioihin tukeutumista.
Toisin kuin perinteiset CRM-järjestelmät, jotka lisäävät tekoälyn jälkikäteen, Relaticle on suunniteltu alusta alkaen sekä ihmisten että tekoälyagenttien käyttöön saman tietomallin kautta. REST API tarjoaa täyden ohjelmallisen pääsyn, ja Laravel Horizon -taustatyöntekijä hoitaa tuonnit, ilmoitukset ja ajoitetun automaation. Kaikki tiedot säilyvät PostgreSQL-tietokannassa omassa infrastruktuurissasi.
Relaticle – tärkeimmät ominaisuudet
Natiivi tekoälyagenttituki
30 sisäänrakennettua Model Context Protocol -työkalua antavat tekoälyagenteille luoda yhteystietoja, päivittää myyntiputkia ja kysellä CRM-tietoja suoraan ilman mukautettuja integraatioita.
Yhteystiedot ja putket
Hallitse yhteystietoja, yrityksiä, diilejä ja myyntiputkia jäsennetyssä CRM:ssä, joka on suunniteltu tiimeille, jotka tarvitsevat luotettavan tiedon jokaisesta asiakassuhteesta.
Täysi REST-rajapinta
Täydellinen REST-rajapinta paljastaa kaikki CRM-objektit automaatioskriptejä, kolmannen osapuolen integraatioita ja mukautettua raportointia varten ilman verkkokäyttöliittymään pääsyä.
Taustatyön käsittely
Laravel Horizon käsittelee jonotettuja töitä tuonteja, ilmoituksia ja ajoitettuja tehtäviä varten estämättä verkkokäyttöliittymää raskaiden toimintojen aikana.
OAuth Sosiaalinen kirjautuminen
Tiimin jäsenet kirjautuvat sisään GitHub- tai Google-tileillä, mikä poistaa tarpeen hallita erillisiä tunnistetietoja CRM:ää varten.
Relaticle – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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