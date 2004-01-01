GoatCounter on yksinkertainen, avoimen lähdekoodin verkkoanalytiikka-alusta, joka on suunniteltu kehittäjille, jotka haluavat merkityksellistä sivunäkymätietoa ilman seurantakeksien tai henkilötietojen keräämisen aiheuttamia yksityisyyskustannuksia. Se laskee sivunäkymät, viittaajat, selaimet, maat ja näytön koot – ei mitään muuta. Evästebannereita ei tarvita.

Toisin kuin raskaat analytiikka-alustat, jotka vaativat useita palveluita, GoatCounter toimii yhtenä säilönä sisäänrakennetun SQLite-tietokannan kanssa. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää kaikki kävijätiedot hallinnassasi, täysin erillään kolmannen osapuolen analytiikkaverkoista.