Asenna GoatCounter yhdellä klikkauksella.
Kevyt, yksityisyyden huomioiva verkkoanalytiikka, joka näyttää sivun katselukerrat ja kävijätiedot seuraamatta henkilötietoja tai käyttämättä evästeitä.
GoatCounter – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GoatCounter – mitä sillä voi rakentaa?
GoatCounter on yksinkertainen, avoimen lähdekoodin verkkoanalytiikka-alusta, joka on suunniteltu kehittäjille, jotka haluavat merkityksellistä sivunäkymätietoa ilman seurantakeksien tai henkilötietojen keräämisen aiheuttamia yksityisyyskustannuksia. Se laskee sivunäkymät, viittaajat, selaimet, maat ja näytön koot – ei mitään muuta. Evästebannereita ei tarvita.
Toisin kuin raskaat analytiikka-alustat, jotka vaativat useita palveluita, GoatCounter toimii yhtenä säilönä sisäänrakennetun SQLite-tietokannan kanssa. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää kaikki kävijätiedot hallinnassasi, täysin erillään kolmannen osapuolen analytiikkaverkoista.
GoatCounter – tärkeimmät ominaisuudet
Evästeitä ei tarvita
Seuraa sivun katselukertoja ilman evästeitä tai pysyviä tunnisteita, joten suostumusbanneria ei tarvita GDPR:n tai PECR:n mukaan.
Kevyt yksittäinen säiliö
Toimii yhtenä Go-binäärinä sisäänrakennetun SQLite-tietokannan kanssa – ei erillistä tietokantapalvelua tai monimutkaista infrastruktuuria.
Viittaus- ja lähdeseuranta
Näyttää, mitkä sivustot, hakukoneet ja kampanjat ohjaavat liikennettä sivuillesi paljastamatta kävijän henkilöllisyyttä.
Julkisten tilastojen valinta
Voit halutessasi tehdä analytiikan hallintapaneelistasi julkisesti nähtävän, jotta lukijat voivat nähdä sivuston tilastot ilman tiliä.
Seurantaskripti ja API
Upota pieni JavaScript-koodinpätkä tai käytä REST-rajapintaa laskemaan sivun katselukertoja miltä tahansa sivustolta, SPA:lta tai taustapalvelusta.
GoatCounter – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.