Asenna Gitea yhdellä napsautuksella.
Kevyt, itse isännöity Git-alusta, joka sisältää repositoriot, ongelmanseurannan ja tiimiyhteistyövälineet.
Gitea – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Gitea – mitä sillä voi rakentaa?
Gitea on kevyt, avoimen lähdekoodin Git-hosting-alusta, joka tarjoaa tiimeille yksityisen koodikodin ilman suurempien DevOps-alustojen yleiskustannuksia. Se tarjoaa arkistonhallinnan, pull-pyynnöt, ongelmien seurannan, koodikatselmoinnit ja SSH-yhteyden selkeän verkkokäyttöliittymän kautta – ja toimii mukavasti vaatimattomilla palvelinresursseilla.
Gitean itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että lähdekoodisi ja yhteistyötietosi pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa. Tämä käyttöönotto yhdistää Gitean MySQL-tietokantaan luotettavaa tietojen pysyvyyttä varten ja sisältää SSH-porttiohjauksen, jotta kehittäjät voivat lähettää ja hakea tietoja käyttäen standardeja Git-työnkulkuja.
Gitea – tärkeimmät ominaisuudet
Repositorion hallinta
Täysi Git-repositorion isännöinti haarojen suojauksella, yhdistämispyynnöillä ja koodikatselmointityönkuluilla kaikenkokoisille tiimeille.
Ongelmien seuranta
Sisäänrakennettu ongelmanseuranta tunnisteilla, virstanpylväillä ja projektitauluilla työn järjestämiseen koodisi rinnalla.
SSH ja HTTPS -pääsy
Kehittäjät voivat pushata ja pullata SSH:n tai HTTPS:n kautta käyttäen olemassa olevia Git-työkalujaan ilman työnkulun muutoksia.
Webhookit ja CI/CD
Webhook-tuki ja integraatiot suosittujen CI/CD-järjestelmien kanssa mahdollistavat automatisoidun testauksen ja käyttöönoton putkilinjat.
Kevyt jalanjälki
Gitea toimii tehokkaasti pienillä palvelimilla, mikä tekee siitä käytännöllisen ottaa käyttöön vaatimattomalla VPS:llä suorituskyvystä tinkimättä.
Gitea – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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