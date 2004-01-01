Gitea on kevyt, avoimen lähdekoodin Git-hosting-alusta, joka tarjoaa tiimeille yksityisen koodikodin ilman suurempien DevOps-alustojen yleiskustannuksia. Se tarjoaa arkistonhallinnan, pull-pyynnöt, ongelmien seurannan, koodikatselmoinnit ja SSH-yhteyden selkeän verkkokäyttöliittymän kautta – ja toimii mukavasti vaatimattomilla palvelinresursseilla.

Gitean itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että lähdekoodisi ja yhteistyötietosi pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa. Tämä käyttöönotto yhdistää Gitean MySQL-tietokantaan luotettavaa tietojen pysyvyyttä varten ja sisältää SSH-porttiohjauksen, jotta kehittäjät voivat lähettää ja hakea tietoja käyttäen standardeja Git-työnkulkuja.