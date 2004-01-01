Asenna Piwigo yhden napsautuksen asennuksella.
Kypsä avoimen lähdekoodin valokuvagalleria-alusta sadoilla lisäosilla, yksityiskohtaisilla jakamisasetuksilla ja massatuontityönkuluilla vakaviin arkistoihin.
Piwigo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Piwigo – mitä sillä voi rakentaa?
Piwigo on yksi pitkäikäisimmistä avoimen lähdekoodin valokuvagalleriasovelluksista, joka on rakennettu erityisesti suurten valokuvakokoelmien hallintaan. Toisin kuin kevyet galleriasovellukset, Piwigo käsittelee satojen tuhansien valokuvien arkistoja EXIF/IPTC-indeksoinnilla, monitasoisilla albumihierarkioilla, konfiguroitavilla pikkukuvien kokoilla, yksityiskohtaisilla albumikohtaisilla käyttöoikeuksilla ja yli 200 yhteisön laajennuksen lisäosajärjestelmällä, joka kattaa kaiken kasvojentunnistuksesta mukautettuihin teemoihin.
Piwigon itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää täyden resoluution alkuperäiskuvat, sijaintitiedot ja katselutilastot hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin valokuvien SaaS-palvelulle. PHP- ja MySQL-pino on erittäin vakaa, toimii minimaalisilla resursseilla ja tuottaa gallerioita, jotka ovat olleet verkossa kaksi vuosikymmentä – tehden Piwigosta suositun valinnan klubeille, museoille, valokuvaajille ja perheille, jotka haluavat valokuva-arkistonsa kestävän pidempään kuin minkään tietyn pilvipalveluntarjoajan.
Piwigo – tärkeimmät ominaisuudet
Kirjaston massiivinen skaalaus
Suunniteltu alusta alkaen käsittelemään satojen tuhansien valokuvien arkistoja nopealla selauksella, haulla ja sivutuksella – ei vain harrastelijatason gallerioita.
Monitasoiset albumit
Järjestä valokuvia sisäkkäisiin albumeihin ja virtuaalisiin albumeihin (yksi valokuva voi näkyä useissa paikoissa) albumikohtaisilla käyttöoikeuksilla tarkkaan rajattua jakamista varten.
EXIF- ja IPTC-indeksointi
Kameran, objektiivin ja IPTC-metatietojen automaattinen poiminta tekee valokuvista haettavissa kamerarungon, polttovälin, sijainnin tai minkä tahansa mukautetun tunnisteen perusteella.
200+ liitännäistä
Aktiivinen yhteisön laajennusluettelo kattaa kasvojentunnistuksen, vesileimauksen, diaesitysteemat, mobiililataajat, sosiaalisen jakamisen ja paljon muuta.
Hienojakoinen jakaminen
Julkinen, yksityinen, salasanasuojattu ja ryhmärajoitettu pääsy albumeihin, valokuvakohtaisilla latausoikeuksilla ja EXIF-tietojen poistolla jaetuista albumeista.
Massatuontityökalut
Palvelinpuolen ja FTP/SFTP-synkronointityönkulut tekevät tuhansien kuvien lataamisesta kerralla helppoa sen sijaan, että lataisit niitä yksitellen klikkaamalla.
Piwigo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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