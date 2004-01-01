Jopa 69 % alennus Piwigo tuotteelle

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Kypsä avoimen lähdekoodin valokuvagalleria-alusta sadoilla lisäosilla, yksityiskohtaisilla jakamisasetuksilla ja massatuontityönkuluilla vakaviin arkistoihin.

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AI:n hallinnoima VPS
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69 % alennus
KVM 1
17,99
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
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KVM 4
35,99
10,99/kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Piwigo – mitä sillä voi rakentaa?

Piwigo on yksi pitkäikäisimmistä avoimen lähdekoodin valokuvagalleriasovelluksista, joka on rakennettu erityisesti suurten valokuvakokoelmien hallintaan. Toisin kuin kevyet galleriasovellukset, Piwigo käsittelee satojen tuhansien valokuvien arkistoja EXIF/IPTC-indeksoinnilla, monitasoisilla albumihierarkioilla, konfiguroitavilla pikkukuvien kokoilla, yksityiskohtaisilla albumikohtaisilla käyttöoikeuksilla ja yli 200 yhteisön laajennuksen lisäosajärjestelmällä, joka kattaa kaiken kasvojentunnistuksesta mukautettuihin teemoihin.

Piwigon itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää täyden resoluution alkuperäiskuvat, sijaintitiedot ja katselutilastot hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin valokuvien SaaS-palvelulle. PHP- ja MySQL-pino on erittäin vakaa, toimii minimaalisilla resursseilla ja tuottaa gallerioita, jotka ovat olleet verkossa kaksi vuosikymmentä – tehden Piwigosta suositun valinnan klubeille, museoille, valokuvaajille ja perheille, jotka haluavat valokuva-arkistonsa kestävän pidempään kuin minkään tietyn pilvipalveluntarjoajan.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Piwigo – tärkeimmät ominaisuudet

Kirjaston massiivinen skaalaus

Suunniteltu alusta alkaen käsittelemään satojen tuhansien valokuvien arkistoja nopealla selauksella, haulla ja sivutuksella – ei vain harrastelijatason gallerioita.

Monitasoiset albumit

Järjestä valokuvia sisäkkäisiin albumeihin ja virtuaalisiin albumeihin (yksi valokuva voi näkyä useissa paikoissa) albumikohtaisilla käyttöoikeuksilla tarkkaan rajattua jakamista varten.

EXIF- ja IPTC-indeksointi

Kameran, objektiivin ja IPTC-metatietojen automaattinen poiminta tekee valokuvista haettavissa kamerarungon, polttovälin, sijainnin tai minkä tahansa mukautetun tunnisteen perusteella.

200+ liitännäistä

Aktiivinen yhteisön laajennusluettelo kattaa kasvojentunnistuksen, vesileimauksen, diaesitysteemat, mobiililataajat, sosiaalisen jakamisen ja paljon muuta.

Hienojakoinen jakaminen

Julkinen, yksityinen, salasanasuojattu ja ryhmärajoitettu pääsy albumeihin, valokuvakohtaisilla latausoikeuksilla ja EXIF-tietojen poistolla jaetuista albumeista.

Massatuontityökalut

Palvelinpuolen ja FTP/SFTP-synkronointityönkulut tekevät tuhansien kuvien lataamisesta kerralla helppoa sen sijaan, että lataisit niitä yksitellen klikkaamalla.

Piwigo – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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