Piwigo on yksi pitkäikäisimmistä avoimen lähdekoodin valokuvagalleriasovelluksista, joka on rakennettu erityisesti suurten valokuvakokoelmien hallintaan. Toisin kuin kevyet galleriasovellukset, Piwigo käsittelee satojen tuhansien valokuvien arkistoja EXIF/IPTC-indeksoinnilla, monitasoisilla albumihierarkioilla, konfiguroitavilla pikkukuvien kokoilla, yksityiskohtaisilla albumikohtaisilla käyttöoikeuksilla ja yli 200 yhteisön laajennuksen lisäosajärjestelmällä, joka kattaa kaiken kasvojentunnistuksesta mukautettuihin teemoihin.

Piwigon itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää täyden resoluution alkuperäiskuvat, sijaintitiedot ja katselutilastot hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin valokuvien SaaS-palvelulle. PHP- ja MySQL-pino on erittäin vakaa, toimii minimaalisilla resursseilla ja tuottaa gallerioita, jotka ovat olleet verkossa kaksi vuosikymmentä – tehden Piwigosta suositun valinnan klubeille, museoille, valokuvaajille ja perheille, jotka haluavat valokuva-arkistonsa kestävän pidempään kuin minkään tietyn pilvipalveluntarjoajan.