Squidex on avoimen lähdekoodin headless CMS, joka paljastaa sisältösi REST- ja GraphQL-rajapintojen kautta, antaen minkä tahansa käyttöliittymän – verkkosovellusten, mobiilisovellusten tai palvelinpuolen järjestelmien – hakea sisältöä ilman sidonnaisuutta tiettyyn renderöintikerrokseen. Sisältökaaviot määritellään Squidexin käyttöliittymässä täydellä tuella viittauksille, resursseille, lokalisoinnille ja validointisäännöille.

Squidexin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan siitä, missä sisältöä säilytetään ja kuka siihen pääsee käsiksi. Toisin kuin SaaS-pohjaiset headless CMS -alustat, jotka veloittavat API-kutsusta tai käyttäjäpaikasta, itseisännöidyssä instanssissa ei ole käyttörajoituksia ja se pitää kaikki sisältötiedot omassa infrastruktuurissasi.