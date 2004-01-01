Asenna Squidex yhdellä napsautuksella.
API-vetoinen headless CMS GraphQL- ja REST-rajapinnoilla sisällön toimittamiseen mille tahansa kanavalle tai käyttöliittymälle.
Squidex – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Squidex – mitä sillä voi rakentaa?
Squidex on avoimen lähdekoodin headless CMS, joka paljastaa sisältösi REST- ja GraphQL-rajapintojen kautta, antaen minkä tahansa käyttöliittymän – verkkosovellusten, mobiilisovellusten tai palvelinpuolen järjestelmien – hakea sisältöä ilman sidonnaisuutta tiettyyn renderöintikerrokseen. Sisältökaaviot määritellään Squidexin käyttöliittymässä täydellä tuella viittauksille, resursseille, lokalisoinnille ja validointisäännöille.
Squidexin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan siitä, missä sisältöä säilytetään ja kuka siihen pääsee käsiksi. Toisin kuin SaaS-pohjaiset headless CMS -alustat, jotka veloittavat API-kutsusta tai käyttäjäpaikasta, itseisännöidyssä instanssissa ei ole käyttörajoituksia ja se pitää kaikki sisältötiedot omassa infrastruktuurissasi.
Squidex – tärkeimmät ominaisuudet
GraphQL- ja REST-rajapinnat
Kysy ja toimita sisältöä sekä GraphQL- että REST-rajapintojen kautta, jotta mikä tahansa käyttöliittymäkehys voi kuluttaa sitä ilman mukautettuja sovittimia.
Joustavat sisältökaaviot
Määritä sisältötyypit mukautetuilla kentillä, validointisäännöillä, viittauksilla ja sisäkkäisillä komponenteilla käyttämällä visuaalista skeemaeditoria.
Varainhoito
Lataa, järjestä ja muunna kuvia ja tiedostoja suoraan Squidexissä, jossa koonmuutos- ja rajaustoiminnot on sisäänrakennettu resurssiputkeen.
Monikielinen sisältö
Mallinna sisältöä sisäänrakennetulla lokalisointituella, jotta jokainen kenttä voi sisältää käännöksiä kullekin määritetylle kielialueelle.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Määritä muokkaajille, kehittäjille ja ulkoisille asiakkaille eri käyttöoikeustasot sovellus-, skeema- tai sisältötyyppikohtaisesti.
Squidex – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.