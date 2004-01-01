Formbricks on avoimen lähdekoodin kokemustenhallinta-alusta, joka on rakennettu itse ylläpidettäväksi vaihtoehdoksi Qualtricsille ja SurveyMonkeylle. Tuote- ja markkinointitiimit käyttävät sitä kyselyjen rakentamiseen, jotka tavoittavat käyttäjät juuri siellä, missä he ovat — verkkosovellusten sisällä JavaScript SDK:n kautta, erillisillä linkkisivuilla, upotettuna verkkosivustoille tai toimitettuna sähköpostikampanjoiden kautta. Kaikki vastaukset virtaavat yhtenäiseen hallintapaneeliin, jossa on sisäänrakennettu segmentointi ja suodatus.

Formbricksin itse ylläpitäminen VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden jokaiseen kyselyvastaukseen ja yleisösegmenttiin ilman, että data poistuu infrastruktuuristasi. Ensimmäinen käyttäjä, joka rekisteröityy käyttöönoton jälkeen, tulee järjestelmänvalvojaksi, eikä jaettavia oletustunnuksia ole. PostgreSQL ja Valkey on esikonfiguroitu ja käyttövalmiina heti ensimmäisestä käynnistyksestä lähtien.