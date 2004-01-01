Ota Formbricks käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin alusta kohdennettujen kyselyjen rakentamiseen sovelluksen sisäisiin, linkki-, verkkosivusto- ja sähköpostikanaviin.
Formbricks – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Formbricks – mitä sillä voi rakentaa?
Formbricks on avoimen lähdekoodin kokemustenhallinta-alusta, joka on rakennettu itse ylläpidettäväksi vaihtoehdoksi Qualtricsille ja SurveyMonkeylle. Tuote- ja markkinointitiimit käyttävät sitä kyselyjen rakentamiseen, jotka tavoittavat käyttäjät juuri siellä, missä he ovat — verkkosovellusten sisällä JavaScript SDK:n kautta, erillisillä linkkisivuilla, upotettuna verkkosivustoille tai toimitettuna sähköpostikampanjoiden kautta. Kaikki vastaukset virtaavat yhtenäiseen hallintapaneeliin, jossa on sisäänrakennettu segmentointi ja suodatus.
Formbricksin itse ylläpitäminen VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden jokaiseen kyselyvastaukseen ja yleisösegmenttiin ilman, että data poistuu infrastruktuuristasi. Ensimmäinen käyttäjä, joka rekisteröityy käyttöönoton jälkeen, tulee järjestelmänvalvojaksi, eikä jaettavia oletustunnuksia ole. PostgreSQL ja Valkey on esikonfiguroitu ja käyttövalmiina heti ensimmäisestä käynnistyksestä lähtien.
Formbricks – tärkeimmät ominaisuudet
Monikanavajakelu
Tavoita vastaajat sovelluksessa JavaScript SDK:n kautta, jaettavilla linkkisivuilla, upotettuna verkkosivustoille tai sähköpostitse — kaikki hallittavissa yhdestä hallintapaneelista.
SDK-kohdeyleisö
Näytä kyselyitä tietyille käyttäjäsegmenteille perustuen ominaisuuksiin, mukautettuihin tapahtumiin tai Formbricks SDK:n kautta seurattuihin aiempiin toimiin.
Haarautuvan logiikan editori
Rakenna monivaiheisia kyselyitä ehdollisella logiikalla, ohitussäännöillä ja monipuolisilla syöttötyypeillä visuaalisen koodittoman editorin avulla.
Automatisoitu vastausten reititys
Lähetä vastaukset automaattisesti Slackiin, Notioniin, Google Sheetsiin, Airtableen, Zapieriin tai n8n:ään vastausten saapuessa.
Lähetysten analytiikka
Tarkastele valmistumisasteita, vastausten yhteenvetoja ja yksittäisiä vastauksia suoraan hallintapaneelissa viemättä tietoja.
Monikieliset kyselyt
Julkaise kyselyt useilla kielillä samanaikaisesti yhdestä kyselykokoonpanosta tavoittaaksesi maailmanlaajuisen yleisön.
Formbricks – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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