Asenna VERT yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tiedostomuunnin, joka toimii kokonaan selaimessa WebAssemblyn avulla — ei tiedostojen latauksia, täydellinen yksityisyys.
VERT – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
VERT – mitä sillä voi rakentaa?
VERT on avoimen lähdekoodin tiedostomuunnostyökalu, joka käsittelee kaiken paikallisesti selaimessa WebAssemblyn avulla. Tiedostot eivät koskaan poistu käyttäjän laitteelta – palvelinpuolen käsittelyä, latausta tai tietojen säilytystä ei tapahdu. Se muuntaa asiakirjoja, kuvia, ääntä ja videota FFmpeg-WASM:n avulla.
VERTin itseisännöinti VPS:llä tekee siitä saatavilla olevan yksityisen tiimityökalun, johon pääsee mistä tahansa selaimesta ilman kolmannen osapuolen muunnospalveluita. Erämuunnos vedä ja pudota -toiminnolla, ilman tiedostokokorajoituksia ja ilman pilviriippuvuutta tekee siitä käytännöllisen vaihtoehdon yksityisyydestä huolehtiville työnkuluille.
VERT – tärkeimmät ominaisuudet
Vain selaimessa tapahtuva käsittely
Kaikki muunnokset tapahtuvat paikallisesti WebAssemblyn avulla — tiedostot eivät koskaan poistu käyttäjän selaimesta, mikä takaa täydellisen tietosuojan.
Ei tiedostokokorajoituksia
Toisin kuin pilvimuuntimet, joilla on latausrajoituksia, VERT käsittelee minkä tahansa kokoisia tiedostoja suoraan selaimessa käyttäen käytettävissä olevaa laitteen muistia.
Monimuototuki
Muunna asiakirjoja, kuvia, ääntä ja videota kymmenien formaattien välillä käyttäen FFmpeg-WASM-muunnosmoottoria.
Erämuunnos
Vedä ja pudota useita tiedostoja kerralla ja muunna ne kaikki yhdellä erätoiminnolla toistamatta vaiheita.
VERT – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.