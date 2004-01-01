VERT on avoimen lähdekoodin tiedostomuunnostyökalu, joka käsittelee kaiken paikallisesti selaimessa WebAssemblyn avulla. Tiedostot eivät koskaan poistu käyttäjän laitteelta – palvelinpuolen käsittelyä, latausta tai tietojen säilytystä ei tapahdu. Se muuntaa asiakirjoja, kuvia, ääntä ja videota FFmpeg-WASM:n avulla.

VERTin itseisännöinti VPS:llä tekee siitä saatavilla olevan yksityisen tiimityökalun, johon pääsee mistä tahansa selaimesta ilman kolmannen osapuolen muunnospalveluita. Erämuunnos vedä ja pudota -toiminnolla, ilman tiedostokokorajoituksia ja ilman pilviriippuvuutta tekee siitä käytännöllisen vaihtoehdon yksityisyydestä huolehtiville työnkuluille.