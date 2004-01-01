FUXA on avoimen lähdekoodin SCADA/HMI/hallintapaneelialusta, joka on rakennettu kokonaan verkkoa varten. Vedä ja pudota -editori toimii selaimessa, joten insinöörit voivat suunnitella laitoksen jäljitelmiä, hallintapaneeleja ja operaattorin näyttöjä ilman omia työkaluja asentamatta — ja samat näytöt renderöityvät millä tahansa laitteella, jossa on selain.

FUXAn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tunnisteet, projektitiedostot ja laitteen tunnistetiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, mikä on tärkeää OT-ympäristöissä, joissa pilvipohjainen SCADA on harvoin vaihtoehto. Node.js-ajoympäristö sisältää natiiviohjaimet Modbusille, Siemens S7:lle, OPC-UA:lle, BACnetille, MQTT:lle ja Ethernet/IP:lle, joten se voi kommunikoida olemassa olevien PLC:iden ja kenttälaitteiden kanssa ilman ylimääräisiä yhdyskäytäviä.