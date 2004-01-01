Asenna FUXA yhdellä klikkauksella.
Avoimen lähdekoodin verkkopohjainen SCADA/HMI-ohjelmisto reaaliaikaisten prosessivisualisointien suunnitteluun ja teollisuuslaitteisiin yhdistämiseen.
FUXA – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FUXA – mitä sillä voi rakentaa?
FUXA on avoimen lähdekoodin SCADA/HMI/hallintapaneelialusta, joka on rakennettu kokonaan verkkoa varten. Vedä ja pudota -editori toimii selaimessa, joten insinöörit voivat suunnitella laitoksen jäljitelmiä, hallintapaneeleja ja operaattorin näyttöjä ilman omia työkaluja asentamatta — ja samat näytöt renderöityvät millä tahansa laitteella, jossa on selain.
FUXAn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tunnisteet, projektitiedostot ja laitteen tunnistetiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, mikä on tärkeää OT-ympäristöissä, joissa pilvipohjainen SCADA on harvoin vaihtoehto. Node.js-ajoympäristö sisältää natiiviohjaimet Modbusille, Siemens S7:lle, OPC-UA:lle, BACnetille, MQTT:lle ja Ethernet/IP:lle, joten se voi kommunikoida olemassa olevien PLC:iden ja kenttälaitteiden kanssa ilman ylimääräisiä yhdyskäytäviä.
FUXA – tärkeimmät ominaisuudet
Verkkopohjainen editori
Suunnittele SCADA-näyttöjä, hallintapaneeleja ja hälytyksiä suoraan selaimessa vedä ja pudota -editorilla — ilman vain Windowsille tarkoitettuja suunnittelutyökaluja.
Teolliset protokollat
Natiiviajurit Modbus RTU/TCP:lle, Siemens S7:lle, OPC-UA:lle, BACnet IP:lle, MQTT:lle ja Ethernet/IP:lle yhdistävät FUXAn PLC-ohjaimiin ja kenttälaitteisiin suoraan käyttövalmiina.
Reaaliaikaiset tunnisteet
Sido näytön elementit reaaliaikaisiin laitetunnisteisiin ja seuraa arvojen päivittymistä reaaliaikaisesti sisäänrakennetun historiatuen avulla trendejä ja raportteja varten.
Hälytykset ja tapahtumat
Määritä kynnysarvoihin perustuvat hälytykset kuittauskäytännöillä ja säilytä tapahtumahistoria tarkastuksia ja tapahtuman jälkeistä analyysiä varten.
SVG-pohjaiset grafiikat
Skaalautuva vektorikuva pitää jäljennökset terävinä millä tahansa näyttökoolla, käyttäjän HMI-näytöistä suuriin yleiskatsauskojelautoihin valvomohuoneen seinällä.
Skriptattava logiikka
Lisää mukautettua JavaScript-logiikkaa käsittelemään laskelmia, muunnoksia ja ehdollista toimintaa ilman sovelluksen uudelleenrakentamista.
FUXA – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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