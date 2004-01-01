Kotaemon on siisti, muokattavissa oleva RAG-pohjainen dokumenttien kysymys-vastaustyökalu, joka yhdistyy valitsemaasi LLM:ään – OpenAI:sta ja Azuresta itse isännöityyn Ollama-instanssiin. Lataa PDF-tiedostoja, Word-dokumentteja, laskentataulukoita ja kuvia, kysy sitten kysymyksiä ja vastaanota vastauksia, jotka perustuvat tarkkoihin viittauksiin lähdemateriaalista.

Toisin kuin pilvipohjaiset dokumenttien tekoälypalvelut, Kotaemonin itse isännöinti pitää tiedostosi yksityisinä omalla VPS:lläsi. Tämän mallin täysi kuvavariantti lisää Tesseract OCR:n, LibreOffice-muodon jäsennyksen ja monimuotoisen dokumenttien käsittelyn, mikä tekee siitä sopivan skannatuille PDF-tiedostoille, Office-tiedostoille ja paljon kuvia sisältäville dokumenteille.