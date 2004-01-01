Asenna Kotaemon yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin dokumenttien kysymys-vastaus-chatbot, jolla voit keskustella tiedostojesi kanssa minkä tahansa LLM-palveluntarjoajan avulla.
Kotaemon – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kotaemon – mitä sillä voi rakentaa?
Kotaemon on siisti, muokattavissa oleva RAG-pohjainen dokumenttien kysymys-vastaustyökalu, joka yhdistyy valitsemaasi LLM:ään – OpenAI:sta ja Azuresta itse isännöityyn Ollama-instanssiin. Lataa PDF-tiedostoja, Word-dokumentteja, laskentataulukoita ja kuvia, kysy sitten kysymyksiä ja vastaanota vastauksia, jotka perustuvat tarkkoihin viittauksiin lähdemateriaalista.
Toisin kuin pilvipohjaiset dokumenttien tekoälypalvelut, Kotaemonin itse isännöinti pitää tiedostosi yksityisinä omalla VPS:lläsi. Tämän mallin täysi kuvavariantti lisää Tesseract OCR:n, LibreOffice-muodon jäsennyksen ja monimuotoisen dokumenttien käsittelyn, mikä tekee siitä sopivan skannatuille PDF-tiedostoille, Office-tiedostoille ja paljon kuvia sisältäville dokumenteille.
Kotaemon – tärkeimmät ominaisuudet
Usean LLM:n tuki
Yhdistä OpenAI:hin, Azure OpenAI:hin, Cohereen, Mistraliin tai mihin tahansa Ollama-isännöityyn paikalliseen malliin siirtämättä asiakirjojasi tai chat-historiaasi.
Viitteisiin perustuvat vastaukset
Jokainen vastaus linkittyy takaisin tarkkoihin kohtiin lähdeasiakirjoissasi, jotta voit tarkistaa väitteet ja jäljittää tiedot suoraan.
OCR ja Office-tiedostojen jäsentäminen
Tesseract OCR, LibreOffice ja ffmpeg on niputettu käsittelemään skannattuja PDF-tiedostoja, Word- ja PowerPoint-tiedostoja sekä kuvapohjaisia asiakirjoja natiivisti.
GraphRAG-haku
Valinnaiset GraphRAG- ja LightRAG-taustaohjelmat parantavat hakutarkkuutta suurissa tai tiheästi ristiviitatuissa dokumenttijoukoissa.
Monikäyttäjäkäyttö
Sisäänrakennettu käyttäjähallinta antaa tiimin jäsenten ylläpitää omia yksityisiä dokumenttikokoelmiaan yhden jaetun käyttöönoton alla.
Kotaemon – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.