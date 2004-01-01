Local Deep Research on avoimen lähdekoodin tekoälytutkimusavustaja, jolla on yli 7 200 GitHub-tähteä ja joka suorittaa monivaiheisia tutkimustyönkulkuja omalla infrastruktuurillasi. Se suunnittelee kyselyitä, kerää lähteitä verkosta, seuraa aukkoja ja tuottaa viitattuja raportteja – sama kaava kuin kaupallisissa syväntutkimustuotteissa, mutta täydellä hallinnalla siitä, mikä malli ja mitkä hakukoneet työn tekevät.

Tämä käyttöönotto yhdistää Local Deep Researchin haluamaasi pilvipohjaiseen LLM-palveluntarjoajaan — OpenRouter, OpenAI, Anthropic tai mikä tahansa OpenAI-yhteensopiva päätepiste — ja toimitetaan SearXNG:n kanssa yksityisyyttä kunnioittavana hakupalvelimena, joten tutkimuskyselyt ja kootut lähteet pysyvät VPS:lläsi, kun taas mallin päättely suoritetaan valitsemaasi edistyksellistä palveluntarjoajaa vastaan.