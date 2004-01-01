Ota paikallinen syvä tutkimus käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity tekoälytutkimusavustaja, joka suorittaa iteratiivisia syvätutkimustyönkulkuja käyttäen pilvipohjaisia LLM-palveluntarjoajia.
Local Deep Research – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Local Deep Research – mitä sillä voi rakentaa?
Local Deep Research on avoimen lähdekoodin tekoälytutkimusavustaja, jolla on yli 7 200 GitHub-tähteä ja joka suorittaa monivaiheisia tutkimustyönkulkuja omalla infrastruktuurillasi. Se suunnittelee kyselyitä, kerää lähteitä verkosta, seuraa aukkoja ja tuottaa viitattuja raportteja – sama kaava kuin kaupallisissa syväntutkimustuotteissa, mutta täydellä hallinnalla siitä, mikä malli ja mitkä hakukoneet työn tekevät.
Tämä käyttöönotto yhdistää Local Deep Researchin haluamaasi pilvipohjaiseen LLM-palveluntarjoajaan — OpenRouter, OpenAI, Anthropic tai mikä tahansa OpenAI-yhteensopiva päätepiste — ja toimitetaan SearXNG:n kanssa yksityisyyttä kunnioittavana hakupalvelimena, joten tutkimuskyselyt ja kootut lähteet pysyvät VPS:lläsi, kun taas mallin päättely suoritetaan valitsemaasi edistyksellistä palveluntarjoajaa vastaan.
Local Deep Research – tärkeimmät ominaisuudet
Iteratiivinen syvällinen tutkimus
Suunnittelee kyselyitä, seuraa puutteita ja kokoaa lähteitä jäsenneltyihin raportteihin viittauksineen yksittäisten vastausten sijaan.
Pilvi-LLM-palveluntarjoajat
Toimii OpenRouterin, OpenAI:n, Anthropicin ja minkä tahansa OpenAI-yhteensopivan päätepisteen kanssa — vaihda palveluntarjoajia ja malleja verkkokäyttöliittymästä käynnistämättä säilöä uudelleen.
Yksityinen hakutaustajärjestelmä
Mukana SearXNG, joten hakukyselyt kootaan kymmenistä hakukoneista altistamatta niitä kaupallisille seurantatyökaluille.
Tietosi pysyvät paikallaan
Tutkimushistoria, luodut raportit ja kokoonpano sijaitsevat VPS:lläsi — vain mallin päättelykutsut poistuvat palvelimelta, salattuna siirron aikana valitsemallesi palveluntarjoajalle.
Viitatut, vietävissä olevat raportit
Jokainen väite on linkitetty takaisin lähteeseensä, jotta raportit voidaan tarkistaa, todentaa ja viedä jatkokäyttöön.
Verkkopohjainen määritys
Mallintarjoajat, API-avaimet ja hakuasetukset hallitaan sisäänrakennetun asetus-sivun kautta — asetustiedostoja ei tarvitse muokata palvelimella.
Local Deep Research – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.