Trailarr on avoimen lähdekoodin kumppani arr-mediapinolle, joka etsii, lataa ja arkistoi trailereita Radarrin ja Sonarrin jo hallinnoimien elokuvien ja TV-ohjelmien rinnalle. Se yhdistää useisiin Radarr-, Sonarr- ja Plex-instansseihin, havaitsee, onko traileri jo olemassa, ja käyttää yt-dlp:tä FFmpeg:in kanssa puuttuvien hakemiseen valitsemallasi resoluutiolla ja koodekilla.

Trailarrin itseisännöinti VPS:llä pitää trailerien työnkulun käynnissä jatkuvasti sitomatta kotipalvelinta, ja ladatut tiedostot päätyvät samoihin kirjastopolkuihin, joita mediapalvelimesi jo skannaa. Muokattavat nimeämiskäytännöt, laatuprofiilit ja tapahtumahistoria tekevät täydellisen trailerikokoelman ylläpidosta helppoa, ja se toimii Plexin, Jellyfinin, Embyn ja Kodin kanssa.