Asenna Trailarr yhdellä napsautuksella.
Lataa ja järjestele automaattisesti elokuva- ja TV-trailereita Radarr- ja Sonarr-mediakirjastoihisi.
Trailarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Trailarr – mitä sillä voi rakentaa?
Trailarr on avoimen lähdekoodin kumppani arr-mediapinolle, joka etsii, lataa ja arkistoi trailereita Radarrin ja Sonarrin jo hallinnoimien elokuvien ja TV-ohjelmien rinnalle. Se yhdistää useisiin Radarr-, Sonarr- ja Plex-instansseihin, havaitsee, onko traileri jo olemassa, ja käyttää yt-dlp:tä FFmpeg:in kanssa puuttuvien hakemiseen valitsemallasi resoluutiolla ja koodekilla.
Trailarrin itseisännöinti VPS:llä pitää trailerien työnkulun käynnissä jatkuvasti sitomatta kotipalvelinta, ja ladatut tiedostot päätyvät samoihin kirjastopolkuihin, joita mediapalvelimesi jo skannaa. Muokattavat nimeämiskäytännöt, laatuprofiilit ja tapahtumahistoria tekevät täydellisen trailerikokoelman ylläpidosta helppoa, ja se toimii Plexin, Jellyfinin, Embyn ja Kodin kanssa.
Trailarr – tärkeimmät ominaisuudet
Radarr ja Sonarr synkronointi
Yhdistää useisiin Radarr-, Sonarr- ja Plex-instansseihin löytääkseen kaikki valvotut elokuvat ja TV-sarjat ilman manuaalisia tuonteja.
Automaattiset trailerilataukset
Käyttää yt-dlp:tä ja FFmpeg:iä taustalla hakeakseen trailereita ja uudelleenkoodatakseen ne haluamaasi tarkkuuteen, koodekkiin ja ääniasetuksiin.
Laatuprofiilit
Määritä profiilikohtaiset tarkkuus-, muoto- ja suodatinasetukset, jotta jokainen kirjasto saa sen laatuvaatimuksia vastaavat trailerit.
Plexin nimeämiskäytännöt
Tallentaa trailereita mediatiedostojen viereen käyttäen Plex-tyylisiä nimiä, jotta Plex, Jellyfin, Emby ja Kodi poimivat ne ilman lisämäärityksiä.
Laitteistokiihdytys
Valinnainen VAAPI- ja NVIDIA-kiihdytys nopeuttaa trailerien uudelleenkoodausta ja pitää suorittimen käytön alhaisena suurissa kirjastoissa.
Tapahtumahistoria ja lokit
Sisäänrakennettu tapahtumaseuranta ja yksityiskohtaiset lokit näyttävät tarkalleen, mitkä trailerit ladattiin, ohitettiin tai epäonnistuivat vianmäärityksen helpottamiseksi.
Trailarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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