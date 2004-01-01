Komga on avoimen lähdekoodin mediapalvelin, joka on suunniteltu erityisesti sarjakuville, mangalle, BD:ille, aikakauslehdille ja e-kirjoille. Se skannaa kirjastosi CBZ-, CBR-, EPUB-, PDF- ja muiden arkistomuotojen tiedostoja, poimii metatiedot, luo pikkukuvat ja tarjoaa kaiken nopean verkkolukijan sekä OPDS-, Kobo Sync- ja KOReader Sync -syötteiden kautta natiivisovelluksille ja e-ink-laitteille.

Komgan itseisännöinti VPS:lläsi muuttaa minkä tahansa sarjakuva- ja mangatiedostojen kansion yksityiseksi, mobiiliystävälliseksi kirjastoksi, jota voit lukea mistä tahansa — verkossa, Kobo- tai KOReader e-ink -laitteella tai OPDS-yhteensopivien sovellusten, kuten Panelsin, Chunkyn ja KyBookin, kautta. Ei ole tilausmaksuja, ei DRM:ää, eikä mikään alusta päätä, mitä kirjastossasi on.