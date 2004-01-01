Asenna Komga yhdellä klikkauksella.
Itse isännöity mediaserveri sarjakuville, mangalle, aikakauslehdille ja e-kirjoille, jossa on OPDS-, Kobo Sync- ja KOReader Sync -tuki.
Komga – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Komga – mitä sillä voi rakentaa?
Komga on avoimen lähdekoodin mediapalvelin, joka on suunniteltu erityisesti sarjakuville, mangalle, BD:ille, aikakauslehdille ja e-kirjoille. Se skannaa kirjastosi CBZ-, CBR-, EPUB-, PDF- ja muiden arkistomuotojen tiedostoja, poimii metatiedot, luo pikkukuvat ja tarjoaa kaiken nopean verkkolukijan sekä OPDS-, Kobo Sync- ja KOReader Sync -syötteiden kautta natiivisovelluksille ja e-ink-laitteille.
Komgan itseisännöinti VPS:lläsi muuttaa minkä tahansa sarjakuva- ja mangatiedostojen kansion yksityiseksi, mobiiliystävälliseksi kirjastoksi, jota voit lukea mistä tahansa — verkossa, Kobo- tai KOReader e-ink -laitteella tai OPDS-yhteensopivien sovellusten, kuten Panelsin, Chunkyn ja KyBookin, kautta. Ei ole tilausmaksuja, ei DRM:ää, eikä mikään alusta päätä, mitä kirjastossasi on.
Komga – tärkeimmät ominaisuudet
Sarjakuvat ja e-kirjamuodot
Käsittelee natiivisti CBZ-, CBR-, ZIP-, RAR-, 7Z-, EPUB- ja PDF-tiedostoja, poimien metatiedot ComicInfo.xml-, EPUB OPF- ja ComicRack-tageista.
Sisäänrakennettu verkkolukija
Nopea, responsiivinen verkkolukija kaksoissivutilalla, leveys- ja korkeussovitettavilla asetteluilla ja lukemisen edistymisen synkronoinnilla laitteiden välillä.
OPDS-syötteet
OPDS v1- ja v2-päätepisteet tekevät Komgasta yhteensopivan natiivilukijoiden, kuten Panelsin, Chunkyn, KyBookin, Moon+ Readerin ja kymmenien muiden kanssa, suoraan paketista.
Kobo ja KOReader synkronointi
Natiivi Kobo Sync- ja KOReader Sync -tuki siirtää uutta sisältöä ja muistaa lukukohdan e-mustelaitteilla ilman tiedostojen manuaalista siirtämistä.
Automaattiset kirjastoskannaukset
Reaaliaikainen tiedostojärjestelmän seuranta ja ajoitetut tarkistukset pitävät kirjaston synkronoituna, kun pudotat uusia sarjakuva- ja e-kirjatiedostoja datakansioon.
Monikäyttäjä ja jakaminen
Käyttäjäkohtaiset kirjastot, ikärajoitukset ja vain luku -jakamisroolit antavat perheiden tai lukuryhmien jakaa yhden palvelimen toisiaan häiritsemättä.
Komga – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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