Open Journal Systems (OJS) on Public Knowledge Projectin (PKP) kehittämä ilmainen, avoimen lähdekoodin alusta akateemisen lehden koko työnkulun hallintaan – käsikirjoitusten vastaanotosta ja vertaisarvioinnista aina toimitukseen, tuotantoon ja verkkojulkaisuun asti. Se on maailman laajimmin käytetty avoimen pääsyn lehtien hallintajärjestelmä, joka pyörittää kymmeniä tuhansia lehtiä yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja riippumattomilla kustantajilla maailmanlaajuisesti.

OJS:n itseisännöinti omalla VPS-palvelimella antaa lehdellesi täydellisen riippumattomuuden kaupallisista julkaisualustoista, ilman artikkelikohtaisia maksuja, tilauskustannuksia ja täyden omistusoikeuden käsikirjoitustietoihisi ja julkaisuarkistoosi. Alusta tukee usean lehden käyttöönottoja, mikä tekee siitä sopivan instituutioille, jotka pyörittävät useita nimikkeitä yhdestä asennuksesta.