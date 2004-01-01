Asenna Open Journal Systems yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin akateemisten lehtien hallinta- ja julkaisualusta, johon tuhannet lehdet ympäri maailmaa luottavat.
Open Journal Systems – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Open Journal Systems – mitä sillä voi rakentaa?
Open Journal Systems (OJS) on Public Knowledge Projectin (PKP) kehittämä ilmainen, avoimen lähdekoodin alusta akateemisen lehden koko työnkulun hallintaan – käsikirjoitusten vastaanotosta ja vertaisarvioinnista aina toimitukseen, tuotantoon ja verkkojulkaisuun asti. Se on maailman laajimmin käytetty avoimen pääsyn lehtien hallintajärjestelmä, joka pyörittää kymmeniä tuhansia lehtiä yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja riippumattomilla kustantajilla maailmanlaajuisesti.
OJS:n itseisännöinti omalla VPS-palvelimella antaa lehdellesi täydellisen riippumattomuuden kaupallisista julkaisualustoista, ilman artikkelikohtaisia maksuja, tilauskustannuksia ja täyden omistusoikeuden käsikirjoitustietoihisi ja julkaisuarkistoosi. Alusta tukee usean lehden käyttöönottoja, mikä tekee siitä sopivan instituutioille, jotka pyörittävät useita nimikkeitä yhdestä asennuksesta.
Open Journal Systems – tärkeimmät ominaisuudet
Täydellinen lähetystyönkulku
Hallitse koko toimituksellista elinkaarta kirjoittajan lähetyksestä vertaisarvioinnin, kielentarkistuksen, taiton ja lopullisen julkaisun kautta yhdellä alustalla.
Vertaisarvioinnin hallinta
Määritä arvioijat, seuraa arviointien määräaikoja, lähetä muistutuksia ja kerää arvioijien päätökset strukturoidusta toimituksellisesta hallintapaneelista.
Avoin julkaiseminen
Julkaise artikkeleita avoimen pääsyn lisensseillä DOI-integraation, ORCID-tuen ja indeksoidun metadatan avulla löydettävyyden parantamiseksi.
Liitännäisekosysteemi
Laajenna OJS:ää laajennuksilla tilastoja, käyttötietoja, tilausten hallintaa, maksuyhdyskäytäviä ja kolmannen osapuolen palveluintegraatioita varten.
Monikielinen tuki
OJS sisältää käännöksiä kymmenille kielille ja tukee kaksi- tai monikielisiä lehden käyttöliittymiä ja sisältöä.
Open Journal Systems – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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