Ota Ghost käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin julkaisualusta ammattibloggaajille, uutiskirjeille ja maksullisille jäsenyyksille.
Ghost – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Ghost – mitä sillä voi rakentaa?
Ghost on täysin avoimen lähdekoodin headless CMS, joka on rakennettu ammattimaisten julkaisijoiden tarpeisiin. Toisin kuin yleiskäyttöiset sisällönhallintajärjestelmät, jokainen ominaisuus – editorista natiiveihin sähköpostiuutiskirjeisiin ja jäsenhallintaan – on suunniteltu erityisesti kirjoittajille ja verkkosisällöntuottajille.
Ghostin itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että omistat tilaajalistasi, hallitset sisältöäsi ja vältät jäsenkohtaiset maksut sekä alustariippuvuuden. Mukana tulevan MySQL-tietokannan ansiosta julkaisusi, jäsenesi ja asetuksesi säilyvät luotettavasti riippumatta mistään kolmannen osapuolen palvelusta.
Ghost – tärkeimmät ominaisuudet
Sisäänrakennetut jäsenyydet
Luo ilmaisia tai maksullisia jäsenyystasoja natiivilla Stripe-integraatiolla — lisäosia tai ylimääräisiä palveluita ei tarvita.
Natiivit uutiskirjeet
Lähetä sähköpostiuutiskirjeitä suoraan tilaajille Ghostista ilman erillisen sähköpostialustan yhdistämistä.
Moderni editori
Lohkopohjainen editori, jossa on monipuolisia median upotuksia, gallerioita ja koodin syöttömahdollisuus, suunniteltu pitkän muodon sisällön julkaisemiseen.
Päätön CMS API
Sisältö- ja hallinta-API:t antavat sinun toimittaa sisältöä mihin tahansa käyttöliittymäkehykseen pitäen Ghostin taustajärjestelmänä.
SEO ja ajoitus
Sisäänrakennettu hakukoneoptimointi, automaattiset sivukartat ja sisällön aikataulutus pitävät julkaisusi toimivana ja järjestettynä.
Ghost – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.