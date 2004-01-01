Ota Prowlarr käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Keskitetty indeksoijien hallinta arr-pinolle – määritä yli 500 Torrent- ja Usenet-indeksoijaa kerran ja synkronoi ne automaattisesti kaikkiin mediasovelluksiisi.
Prowlarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Prowlarr – mitä sillä voi rakentaa?
Prowlarr on arr-median automaatioekosysteemin indeksoijakeskus. Sen sijaan, että määrittäisit jokaisen trackerin ja Usenet-palveluntarjoajan erikseen Sonarrissa, Radarrissa, Lidarrissa ja Readarrissa, lisäät ne kerran Prowlarriin, ja se synkronoi kokoonpanon automaattisesti jokaiseen yhdistettyyn sovellukseen. Yli 500 indeksoijan tuella, sisäänrakennetulla kunnonvalvonnalla ja Flaresolverr-integraatiolla Cloudflaren suojaamille sivustoille Prowlarr eliminoi toistuvan ylläpidon, joka liittyy usean sovelluksen mediapinoon.
Prowlarrin ajaminen VPS:llä varmistaa 24/7 indeksoijan kunnon tarkistukset ja välittömän synkronoinnin kaikissa mediasovelluksissasi, yritysverkon nopeuksilla nopeita hakutuloksia varten ja pysyvällä tallennustilalla, joka suojaa yksityisiä tracker-tunnuksiasi ja mukautettuja indeksoijamäärityksiäsi.
Prowlarr – tärkeimmät ominaisuudet
Keskitetty indeksoijan hallinta
Lisää mikä tahansa Torrent-seurantalaite tai Usenet-indeksoija kerran Prowlarriin, ja se työntää kokoonpanon automaattisesti jokaiseen yhdistettyyn arr-sovellukseen — kaksoiskokoonpanoa ei tarvita.
Yli 500 indeksoijaa tuettu
Esikonfiguroidut määritykset kattavat satoja julkisia ja yksityisiä trackereita ja Usenet-palveluntarjoajia, Cardigann YAML -tuella mukautettujen lähteiden lisäämiseen.
Terveyden seuranta
Prowlarr testaa jatkuvasti indeksoijia ja merkitsee virheet yksityiskohtaisilla tilanneraporteilla, jotta havaitset rikkinäiset trackerit ennen kuin ne lakkaavat hiljaisesti tuottamasta tuloksia.
Flaresolverr-integraatio
Sisäänrakennettu tuki Flaresolverrille antaa Prowlarrin ohittaa Cloudflaren bottisuojauksen indeksoijilla, jotka muuten olisivat saavuttamattomia automaattisille työkaluille.
Haku ja tilastot
Suorita manuaalisia hakuja kaikissa indeksoijissa samanaikaisesti ja tarkastele indeksoijakohtaisia kyselymääriä, noutoprosentteja ja suorituskykyhistoriaa yhdestä hallintapaneelista.
Prowlarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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