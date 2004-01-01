Prowlarr on arr-median automaatioekosysteemin indeksoijakeskus. Sen sijaan, että määrittäisit jokaisen trackerin ja Usenet-palveluntarjoajan erikseen Sonarrissa, Radarrissa, Lidarrissa ja Readarrissa, lisäät ne kerran Prowlarriin, ja se synkronoi kokoonpanon automaattisesti jokaiseen yhdistettyyn sovellukseen. Yli 500 indeksoijan tuella, sisäänrakennetulla kunnonvalvonnalla ja Flaresolverr-integraatiolla Cloudflaren suojaamille sivustoille Prowlarr eliminoi toistuvan ylläpidon, joka liittyy usean sovelluksen mediapinoon.

Prowlarrin ajaminen VPS:llä varmistaa 24/7 indeksoijan kunnon tarkistukset ja välittömän synkronoinnin kaikissa mediasovelluksissasi, yritysverkon nopeuksilla nopeita hakutuloksia varten ja pysyvällä tallennustilalla, joka suojaa yksityisiä tracker-tunnuksiasi ja mukautettuja indeksoijamäärityksiäsi.