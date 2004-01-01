EspoCRM on täysin avoimen lähdekoodin CRM-alusta, joka on rakennettu kaikenkokoisille organisaatioille, jotka tarvitsevat joustavan, muokattavan järjestelmän asiakassuhteiden hallintaan. Se kattaa koko myyntisyklin – liidit, asiakkuudet, yhteyshenkilöt, mahdollisuudet ja toiminnot – markkinointikampanjoiden, sähköpostin integroinnin ja sisäänrakennetun tukipalvelun (helpdesk) ohella tukitapauksia varten.

EspoCRM:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa kaikki asiakastietosi suoraan hallintaasi ilman käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja, ilman toimittajalukitusta ja vapauden laajentaa alustaa mukautetuilla entiteeteillä, kentillä ja työnkuluilla vastaamaan tarkkoja liiketoimintaprosessejasi.