Asenna EspoCRM yhdellä napsautuksella.
Ilmainen, avoimen lähdekoodin CRM-alusta liidien, kontaktien, kauppojen, kampanjoiden ja tukitapausten hallintaan selkeässä, muokattavassa käyttöliittymässä.
EspoCRM – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
EspoCRM – mitä sillä voi rakentaa?
EspoCRM on täysin avoimen lähdekoodin CRM-alusta, joka on rakennettu kaikenkokoisille organisaatioille, jotka tarvitsevat joustavan, muokattavan järjestelmän asiakassuhteiden hallintaan. Se kattaa koko myyntisyklin – liidit, asiakkuudet, yhteyshenkilöt, mahdollisuudet ja toiminnot – markkinointikampanjoiden, sähköpostin integroinnin ja sisäänrakennetun tukipalvelun (helpdesk) ohella tukitapauksia varten.
EspoCRM:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa kaikki asiakastietosi suoraan hallintaasi ilman käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja, ilman toimittajalukitusta ja vapauden laajentaa alustaa mukautetuilla entiteeteillä, kentillä ja työnkuluilla vastaamaan tarkkoja liiketoimintaprosessejasi.
EspoCRM – tärkeimmät ominaisuudet
Koko myyntiputki
Seuraa liidejä ensikontaktista kaupan päättymiseen mukautettavien myyntimahdollisuusvaiheiden, toimintalokien ja ennustamisen avulla, jotka on sisäänrakennettu jokaiseen asiakastietueeseen.
Markkinointikampanjat
Luo ja lähetä sähköpostikampanjoita kohdennetuille yhteystietolistoille avaus- ja klikkausseurannalla, ilman kolmannen osapuolen markkinointialustaa.
Mukautetut entiteetit & kentät
Rakenna mukautettuja tietomalleja uusilla entiteettityypeillä, kentillä, suhteilla ja näkymillä hallintapaneelin kautta — useimpiin mukautuksiin ei tarvita koodausta.
Sisäänrakennettu Helpdesk
Käsittele asiakastukitapauksia tikettijärjestelmällä, joka linkittyy suoraan yhteyshenkilöihin, tileihin ja myyntitietoihin kattavan kokonaiskuvan saamiseksi.
REST API ja integraatiot
Yhdistä EspoCRM ulkoisiin järjestelmiin puhtaan REST-rajapinnan kautta, sisäänrakennetuilla integraatioilla sähköpostipalvelimille, VoIP:lle ja suosituille yritystyökaluille.
EspoCRM – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.