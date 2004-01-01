Asenna JupyterLab yhdellä klikkauksella.
Seuraavan sukupolven verkkopohjainen IDE interaktiivisille muistikirjoille, päätteille ja koodieditoreille yhtenäisessä datatieteen ympäristössä.
JupyterLab – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
JupyterLab – mitä sillä voi rakentaa?
JupyterLab on Jupyter Notebookin moderni seuraaja, tarjoten joustavan, monipaneelisen käyttöliittymän, joka yhdistää interaktiiviset muistikirjat, terminaalin, koodieditorin, tiedostoselaimen ja tulosten katseluohjelmat yhteen selainpohjaiseen työtilaan. Se tukee yli 40 kielikerneliä ja integroituu Gitiin, tietokantoihin ja pilvitallennustilaan rikkaan laajennusekosysteemin kautta.
JupyterLabin isännöinti VPS:llä antaa data-analyytikoille ja tutkijoille omistetut laskentaresurssit ilman suoritusajan rajoituksia, muistirajoituksia ja istunnon nollauksia. Asennetut paketit, määritetyt ympäristöt ja välimuistiin tallennetut tietojoukot säilyvät istuntojen välillä, eliminoiden jatkuvan uudelleenasennussyklin, joka on yleinen pilvipohjaisissa muistikirjapalveluissa.
JupyterLab – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen työtila
Työskentele muistikirjojen, terminaalien, tekstieditorien ja tiedostoselaimien kanssa samanaikaisesti järjesteltävässä monipaneelirajapinnassa — ilman kontekstin vaihtamista työkalujen välillä.
Monikieliset ytimet
Suorita Python, R, Julia ja yli 40 muuta kielikerneliä, vaihtaen niiden välillä saman istunnon aikana käyttääksesi parasta työkalua kuhunkin tehtävään.
Sisäänrakennettu pääte
Asenna paketteja pipillä tai condalla, hallitse Git-repositorioita ja suorita järjestelmäkomentoja suoraan selaimesta ilman erillistä SSH-asiakasohjelmaa.
Reaaliaikainen yhteistyö
Jaa muistikirjaistuntoja tiimikavereiden kanssa samanaikaista muokkausta varten, mahdollistaen reaaliaikaisen parianalyysin ja yhteistyöhön perustuvan mallikehityksen.
Laajennusekosysteemi
Laajenna JupyterLabiä Git-integraatiolla, tietokantaliittimillä, muuttujien tarkastelutyökaluilla ja visualisointityökaluilla kasvavan yhteisön laajennuskirjaston kautta.
JupyterLab – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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