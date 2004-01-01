JupyterLab on Jupyter Notebookin moderni seuraaja, tarjoten joustavan, monipaneelisen käyttöliittymän, joka yhdistää interaktiiviset muistikirjat, terminaalin, koodieditorin, tiedostoselaimen ja tulosten katseluohjelmat yhteen selainpohjaiseen työtilaan. Se tukee yli 40 kielikerneliä ja integroituu Gitiin, tietokantoihin ja pilvitallennustilaan rikkaan laajennusekosysteemin kautta.

JupyterLabin isännöinti VPS:llä antaa data-analyytikoille ja tutkijoille omistetut laskentaresurssit ilman suoritusajan rajoituksia, muistirajoituksia ja istunnon nollauksia. Asennetut paketit, määritetyt ympäristöt ja välimuistiin tallennetut tietojoukot säilyvät istuntojen välillä, eliminoiden jatkuvan uudelleenasennussyklin, joka on yleinen pilvipohjaisissa muistikirjapalveluissa.