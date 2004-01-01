Chevereto on kypsä, itse ylläpidettävä kuva- ja videopalvelualusta, johon yhteisöt ovat luottaneet vuodesta 2007 lähtien. Se tarjoaa kaiken tarvittavan täysin varustellun medianjakosivuston pyörittämiseen – käyttäjien rekisteröinnin, profiilit, kaksivaiheisen todennuksen, edistyneen median organisoinnin kategorioiden, tunnisteiden ja albumien avulla, sekä yksityiskohtaiset latauskohtaiset yksityisyysasetukset julkiselle, yksityiselle tai salasanasuojatulle sisällölle.

Chevereton pyörittäminen omalla VPS-palvelimellasi pitää jokaisen latauksen, käyttäjätilin ja tulovirran täysin hallinnassasi ilman kuvakohtaisia maksuja tai sisältörajoituksia. Tämä mallipohja yhdistää Chevereton MariaDB:n kanssa sisällön metatietoja varten ja Redisin nopeaa istunto- ja välimuistitallennusta varten, kun taas Traefik hoitaa HTTPS-reitityksen automaattisesti, joten alusta on valmis vastaanottamaan ensimmäisen latauksensa muutamassa minuutissa.