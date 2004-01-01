Asenna Chevereto yhdellä klikkauksella.
Itse isännöity kuva- ja videonjakelualusta oman Imgur- tai Flickr-tyyppisen mediayhteisön rakentamiseen.
Chevereto – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Chevereto – mitä sillä voi rakentaa?
Chevereto on kypsä, itse ylläpidettävä kuva- ja videopalvelualusta, johon yhteisöt ovat luottaneet vuodesta 2007 lähtien. Se tarjoaa kaiken tarvittavan täysin varustellun medianjakosivuston pyörittämiseen – käyttäjien rekisteröinnin, profiilit, kaksivaiheisen todennuksen, edistyneen median organisoinnin kategorioiden, tunnisteiden ja albumien avulla, sekä yksityiskohtaiset latauskohtaiset yksityisyysasetukset julkiselle, yksityiselle tai salasanasuojatulle sisällölle.
Chevereton pyörittäminen omalla VPS-palvelimellasi pitää jokaisen latauksen, käyttäjätilin ja tulovirran täysin hallinnassasi ilman kuvakohtaisia maksuja tai sisältörajoituksia. Tämä mallipohja yhdistää Chevereton MariaDB:n kanssa sisällön metatietoja varten ja Redisin nopeaa istunto- ja välimuistitallennusta varten, kun taas Traefik hoitaa HTTPS-reitityksen automaattisesti, joten alusta on valmis vastaanottamaan ensimmäisen latauksensa muutamassa minuutissa.
Chevereto – tärkeimmät ominaisuudet
Kuvien ja videoiden jakaminen
Isännöi kuvia ja videoita pikkukuvilla, upotetuilla soittimilla ja suorilla linkeillä, jotka ovat valmiina jaettavaksi millä tahansa alustalla.
Albumit ja tunnisteet
Järjestä sisältö albumeihin ja luokittele lataukset tunnisteilla, jotta kävijät voivat selata ja etsiä kasvavaa mediakirjastoa.
Käyttäjätilit ja roolit
Rekisteröityneet käyttäjät saavat profiilit, kaksivaiheisen todennuksen ja roolipohjaiset käyttöoikeudet, joita hallitaan hallintapaneelin kautta.
Yksityisyysasetukset
Latauskohtaiset yksityisyysasetukset antavat omistajien merkitä sisällön julkiseksi, yksityiseksi tai salasanasuojatuksi sopimaan mihin tahansa jakamisskenaarioon.
Monikielinen käyttöliittymä
Julkaise yhteisö millä tahansa yli 30 tuetusta kielestä ilman lisäpakettien tai teemojen asentamista.
Chevereto – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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