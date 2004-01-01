jfa-go on itse isännöity käyttäjähallintakumppani Jellyfinille (toissijaisella Emby-tuella), joka korvaa manuaalisen tilin luomisen jaettavilla kutsulinkeillä. Jokainen kutsu voi soveltaa Jellyfin-profiilia, joka hallitsee kirjaston käyttöoikeuksia, transkoodausrajoituksia ja muita palvelinasetuksia, kun taas käyttökattojen, vanhenemispäivien, salasanojen sääntöjen ja CAPTCHA-vaihtoehdot antavat järjestelmänvalvojille tiukan hallinnan siitä, kuka rekisteröityy ja miten.

Jfa-go:n itse isännöinti Jellyfinin rinnalla poistaa perheen, ystävien tai maksullisten tukijoiden käyttöönoton kitkan, lisää salasanan palautusvirtoja, jotka toimivat Jellyfinin alkuperäisen "Unohdin salasanan" -ominaisuuden kanssa, ja yhdistää käyttäjäilmoitukset Discordiin, Telegramiin, Matrixiin ja sähköpostiin luovuttamatta tietoja kolmannen osapuolen palveluille.