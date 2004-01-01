Ota jfa-go käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kutsuperusteinen käyttäjähallinta Jellyfinille profiileilla, salasanan nollauksilla ja monikanavaisilla ilmoituksilla.
jfa-go – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
jfa-go – mitä sillä voi rakentaa?
jfa-go on itse isännöity käyttäjähallintakumppani Jellyfinille (toissijaisella Emby-tuella), joka korvaa manuaalisen tilin luomisen jaettavilla kutsulinkeillä. Jokainen kutsu voi soveltaa Jellyfin-profiilia, joka hallitsee kirjaston käyttöoikeuksia, transkoodausrajoituksia ja muita palvelinasetuksia, kun taas käyttökattojen, vanhenemispäivien, salasanojen sääntöjen ja CAPTCHA-vaihtoehdot antavat järjestelmänvalvojille tiukan hallinnan siitä, kuka rekisteröityy ja miten.
Jfa-go:n itse isännöinti Jellyfinin rinnalla poistaa perheen, ystävien tai maksullisten tukijoiden käyttöönoton kitkan, lisää salasanan palautusvirtoja, jotka toimivat Jellyfinin alkuperäisen "Unohdin salasanan" -ominaisuuden kanssa, ja yhdistää käyttäjäilmoitukset Discordiin, Telegramiin, Matrixiin ja sähköpostiin luovuttamatta tietoja kolmannen osapuolen palveluille.
jfa-go – tärkeimmät ominaisuudet
Kutsuperusteinen rekisteröityminen
Luo jaettavia kutsulinkkejä käyttörajoituksilla, vanhenemispäivillä ja linkkikohtaisilla Jellyfin-profiileilla, jotta jokainen vieras saa oikean pääsyn automaattisesti.
Itsepalvelusalasanan palautus
Integroi Jellyfinin "Unohdin salasanani" -kulkuun tai tarjoa "Oma tili" -sivu, jotta käyttäjät voivat nollata tunnistetietonsa ottamatta yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Monikanavaiset ilmoitukset
Ota yhteyttä käyttäjiin Discordissa, Telegramissa, Matrixissa tai sähköpostitse vanhenemisvaroituksia, ilmoituksia ja tilitapahtumia varten käyttäen Markdown-malleja.
Käyttäjien joukkohallinta
Näe kaikki Jellyfin-tilit yhdessä hallintapaneelissa ja ota käyttöön, poista käytöstä, poista tai muokkaa käyttäjien profiileja massana, yksitellen toimimisen sijaan.
Tilin vanhenemissäännöt
Liitä aikarajoitettu vanheneminen kutsuihin, jotta kokeilu- tai maksulliset jäsenyydet poistuvat käytöstä tai poistetaan automaattisesti kiinteän ajan kuluttua.
Ombi- ja Jellyseerr-synkronointi
Pidä käyttäjätunnukset, salasanat ja yhteystiedot synkronoituna jfa-go:n, Ombin ja Jellyseerrin välillä, jotta pyynnöt pysyvät sidottuina oikeaan tiliin.
jfa-go – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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