OpenHands on avoimen lähdekoodin alusta tekoälyagenttien suorittamiseen, jotka suorittavat ohjelmistokehitystehtäviä itsenäisesti. Hiekkalaatikoidun suoritusympäristön tukemana se lukee ja kirjoittaa tiedostoja, suorittaa päätekomentoja, ajaa testisarjoja, asentaa paketteja ja selaa verkkoa – kaikki ilman ihmisen väliintuloa vaiheiden välillä. Jokainen istunto suoritetaan eristetyssä säilössä, joten agentti voi suorittaa mielivaltaisia toimintoja turvallisesti vaikuttamatta VPS-isäntääsi.

Alusta tukee jokaista suurta LLM-palveluntarjoajaa LiteLLM:n kautta, antaen sinun määrittää OpenAI:n, Anthropicin, Googlen, Ollaman tai minkä tahansa OpenAI-yhteensopivan päätepisteen päättelytaustajärjestelmäksi. Itseisännöinti pitää koodikantasi ja tehtävähistoriasi hallitsemallasi infrastruktuurilla, ilman tehtäväkohtaisia maksuja sen lisäksi, mitä LLM-palveluntarjoajasi veloittaa.