Asenna OpenHands yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin autonominen tekoälyohjelmistokehittäjä, joka lukee, kirjoittaa ja suorittaa koodia suorittaakseen kehitystehtäviä alusta loppuun.
OpenHands – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenHands – mitä sillä voi rakentaa?
OpenHands on avoimen lähdekoodin alusta tekoälyagenttien suorittamiseen, jotka suorittavat ohjelmistokehitystehtäviä itsenäisesti. Hiekkalaatikoidun suoritusympäristön tukemana se lukee ja kirjoittaa tiedostoja, suorittaa päätekomentoja, ajaa testisarjoja, asentaa paketteja ja selaa verkkoa – kaikki ilman ihmisen väliintuloa vaiheiden välillä. Jokainen istunto suoritetaan eristetyssä säilössä, joten agentti voi suorittaa mielivaltaisia toimintoja turvallisesti vaikuttamatta VPS-isäntääsi.
Alusta tukee jokaista suurta LLM-palveluntarjoajaa LiteLLM:n kautta, antaen sinun määrittää OpenAI:n, Anthropicin, Googlen, Ollaman tai minkä tahansa OpenAI-yhteensopivan päätepisteen päättelytaustajärjestelmäksi. Itseisännöinti pitää koodikantasi ja tehtävähistoriasi hallitsemallasi infrastruktuurilla, ilman tehtäväkohtaisia maksuja sen lisäksi, mitä LLM-palveluntarjoajasi veloittaa.
OpenHands – tärkeimmät ominaisuudet
Autonominen koodin suoritus
Lukee tiedostoja, kirjoittaa koodia, suorittaa komentoja ja testaa tuloksia iteratiivisesti — kaikki eristetyssä konttisandboxissa istuntoa kohden.
Monipalveluntarjoajan LLM-tuki
Tuo oma API-avaimesi OpenAI:lle, Anthropicille, Googlelle tai mille tahansa OpenAI-yhteensopivalle päätepisteelle sisäänrakennetun LiteLLM-integraation kautta.
Verkkoselailu ja haku
Selaa dokumentaatiota, hae verkosta ja hae reaaliaikaista tietoa osana monivaiheisia tutkimus- ja toteutustehtäviä.
GitHub-integraatio
Todennu GitHubin avulla, jotta agentti voi lukea arkistoja, luoda haaroja, tallentaa muutoksia ja avata vetopyyntöjä itsenäisesti.
Työtilan tiedostojen käyttöoikeus
Liitä projektihakemistosi niin, että agentti lukee ja muokkaa todellisia lähdetiedostojasi jokaisen koodausistunnon aikana.
Istunnon pysyvyys
Keskusteluhistoria ja agentin muisti säilyvät istunnosta toiseen, jotta pitkäkestoinen työ voi jatkua täsmälleen siitä, mihin se jäi.
OpenHands – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.