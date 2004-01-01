PatchMon on avoimen lähdekoodin Linux-korjaushallinta- ja laitekannan valvonta-alusta, joka tarjoaa järjestelmänvalvojille yhden hallintapaneelin korjausten seuraamiseen, hyväksymiseen ja käyttöönottoon kaikissa hallituissa Linux-isännissä. Se tarjoaa reaaliaikaisen pakettien tilan näkyvyyden, orkestroidun korjausten hallinnan hyväksyntätyönkuluilla, OpenSCAP- ja CIS-yhteensopivuusskannauksen, Docker Bench -tietoturvatarkastuksen ja selaimessa toimivan SSH-päätteen, jonka voimanlähteenä on Apache Guacamole — kaikki ilman, että hallintakoneessa tarvitaan SSH-asiakasohjelmaa.

Toisin kuin kaupalliset korjaushallintaratkaisut, jotka veloittavat solmukohtaisia maksuja, PatchMon on ilmainen itse isännöitäväksi ja se yhdistyy hallittuihin isäntiin kevyen agentin kautta. Kaikki korjaushistoria, yhteensopivuusraportit ja isäntäluettelo pysyvät omassa infrastruktuurissasi ilman, että tietoja lähetetään ulkoisiin palveluihin.