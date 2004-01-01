Asenna PatchMon yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity Linux-korjausten hallinta- ja kalustonvalvonta-alusta, jossa on selaimessa toimiva SSH-pääte ja vaatimustenmukaisuuden tarkistus.
PatchMon – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PatchMon – mitä sillä voi rakentaa?
PatchMon on avoimen lähdekoodin Linux-korjaushallinta- ja laitekannan valvonta-alusta, joka tarjoaa järjestelmänvalvojille yhden hallintapaneelin korjausten seuraamiseen, hyväksymiseen ja käyttöönottoon kaikissa hallituissa Linux-isännissä. Se tarjoaa reaaliaikaisen pakettien tilan näkyvyyden, orkestroidun korjausten hallinnan hyväksyntätyönkuluilla, OpenSCAP- ja CIS-yhteensopivuusskannauksen, Docker Bench -tietoturvatarkastuksen ja selaimessa toimivan SSH-päätteen, jonka voimanlähteenä on Apache Guacamole — kaikki ilman, että hallintakoneessa tarvitaan SSH-asiakasohjelmaa.
Toisin kuin kaupalliset korjaushallintaratkaisut, jotka veloittavat solmukohtaisia maksuja, PatchMon on ilmainen itse isännöitäväksi ja se yhdistyy hallittuihin isäntiin kevyen agentin kautta. Kaikki korjaushistoria, yhteensopivuusraportit ja isäntäluettelo pysyvät omassa infrastruktuurissasi ilman, että tietoja lähetetään ulkoisiin palveluihin.
PatchMon – tärkeimmät ominaisuudet
Kalustonlaajuinen korjauspäivitysten orkestrointi
Tarkastele odottavia päivityksiä koko Linux-ympäristössäsi, hyväksy korjauspaketit ja ota ne käyttöön aikataulutus- ja palautusohjauksilla yhdestä hallintapaneelista.
Selaimen SSH-pääte
Käytä mitä tahansa hallittua isäntää suoraan selaimesta Apache Guacamole -käyttöisen terminaalin kautta — SSH-asiakasohjelman asennusta tai porttiohjausta ei tarvita.
Vaatimustenmukaisuusskannaus
Suorita OpenSCAP-, CIS-vertailu- ja Docker Bench -tietoturvatarkistuksia hallituille isännille ja seuraa vaatimustenmukaisuutta ajan mittaan ilman erillisiä työkaluja.
Reaaliaikainen paketin kunto
Näe, mitkä paketit ovat vanhentuneita, haavoittuvia tai puuttuvat jokaiselta hallitulta isännältä reaaliaikaisesti, vakavuusindikaattoreiden ja CVE-linkkien kera.
Korjausten hyväksyntätyönkulut
Vaadi nimenomainen hyväksyntä ennen kuin korjaukset otetaan käyttöön tuotantopalvelimilla, ja pidä tarkastusketjut, jotka kirjaavat, kuka hyväksyi mitä ja milloin.
PatchMon – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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