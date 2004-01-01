Jaeger on CNCF:n valmistunut projekti päästä päähän -hajautettuun jäljitykseen, joka alun perin rakennettiin Uberilla tuhansien mikropalveluiden valvontaan. Se tallentaa, miten pyynnöt leviävät järjestelmäsi läpi – paljastaen palveluriippuvuudet, ajoituksen hajoamiset, virheiden leviämisen ja viiveiden pullonkaulat, jotka ovat näkymättömiä pelkällä perinteisellä lokituksella. Tämä käyttöönotto tukee OpenTelemetry Protocol (OTLP) -protokollaa valmiina yhteensopivuuden varmistamiseksi nykyaikaisten instrumentointikirjastojen kanssa.

Jaegerin itseisännöinti pitää jäljitystiedot – jotka usein sisältävät käyttäjätunnisteita, tietokantakyselyitä ja sisäisiä API-tietoja – kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Vältät jäljityskohtaisen hinnoittelun kaupallisilta APM-toimittajilta ja säilytät täyden hallinnan tietojen säilytyksestä ja käytöstä, ennustettavilla kustannuksilla, jotka skaalautuvat VPS:si, eivätkä liikennemääräsi mukaan.