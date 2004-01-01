Asenna Jaeger yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin hajautetun jäljityksen alusta pyyntövirtojen seurantaan ja suorituskykyongelmien diagnosointiin mikropalveluarkkitehtuureissa.
Jaeger – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Jaeger – mitä sillä voi rakentaa?
Jaeger on CNCF:n valmistunut projekti päästä päähän -hajautettuun jäljitykseen, joka alun perin rakennettiin Uberilla tuhansien mikropalveluiden valvontaan. Se tallentaa, miten pyynnöt leviävät järjestelmäsi läpi – paljastaen palveluriippuvuudet, ajoituksen hajoamiset, virheiden leviämisen ja viiveiden pullonkaulat, jotka ovat näkymättömiä pelkällä perinteisellä lokituksella. Tämä käyttöönotto tukee OpenTelemetry Protocol (OTLP) -protokollaa valmiina yhteensopivuuden varmistamiseksi nykyaikaisten instrumentointikirjastojen kanssa.
Jaegerin itseisännöinti pitää jäljitystiedot – jotka usein sisältävät käyttäjätunnisteita, tietokantakyselyitä ja sisäisiä API-tietoja – kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Vältät jäljityskohtaisen hinnoittelun kaupallisilta APM-toimittajilta ja säilytät täyden hallinnan tietojen säilytyksestä ja käytöstä, ennustettavilla kustannuksilla, jotka skaalautuvat VPS:si, eivätkä liikennemääräsi mukaan.
Jaeger – tärkeimmät ominaisuudet
OpenTelemetry Tuki
Natiivi OTLP-sisäänotto tarkoittaa, että mikä tahansa OpenTelemetry SDK:illa instrumentoitu sovellus voi lähettää jälkiä Jaegeriin ilman mukautettuja eksporttereita.
Palvelun riippuvuuskaavio
Automaattisesti luodut palvelukaaviot näyttävät kutsusuhteet ja pyyntömäärät arkkitehtuurisi jokaisen palvelun välillä.
Syvä jäljitysanalyysi
Yksityiskohtaiset jäljityksen aikajanat erittelevät jokaisen spanin ja operaation kestoineen, tunnisteineen ja lokeineen hitaiden kyselyjen ja virheiden paikantamiseksi.
Jälkien vertailu
Vertaa jäljityksiä ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen tunnistaaksesi nopeasti koodimuutosten aiheuttamat suorituskyvyn heikkenemiset tai uudet virhemallit.
Mukautuva näytteenotto
Hallitse jäljitystietojen keräysmäärää dynaamisesti tasapainottaaksesi havaittavuuden syvyyttä tallennus- ja sisäänottokustannuksia vastaan suuren liikenteen järjestelmissä.
Jaeger – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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