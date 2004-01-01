Asenna iTop yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin ITSM-alusta ja CMDB IT-palveluiden, infrastruktuurin ja tukityönkulkujen hallintaan.
iTop – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
iTop – mitä sillä voi rakentaa?
iTop (IT-toimintojen portaali) on täysin avoimen lähdekoodin, verkkopohjainen IT-palvelunhallinta-alusta, joka on rakennettu ITIL-parhaiden käytäntöjen ympärille. Se yhdistää tehokkaan konfiguraationhallintatietokannan palvelupisteen, häiriö-, ongelma-, muutos- ja palvelunhallintamoduuleihin — kaikki yhdessä itse isännöidyssä sovelluksessa.
Toisin kuin SaaS ITSM -työkalut, jotka veloittavat käyttäjäkohtaisesti, iTopin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa IT-tiimillesi täyden hallinnan tietoihisi, mukautuksiin ja integraatioihin. Voit laajentaa iTopia iTop Hubin lisäosien avulla räätälöidäksesi sen omiin toiminnallisiin työnkulkuihisi.
iTop – tärkeimmät ominaisuudet
Integroitu CMDB
Seuraa kaikkia IT-resursseja ja niiden välisiä suhteita täysin muokattavassa tietokannassa graafisen vaikutusanalyysin avulla.
Häiriöt ja tukipalvelu
Käsittele tukipyyntöjä SLA-seurannalla, käyttäjäilmoituksilla ja täydellisellä tarkastusketjulla jokaisesta tehdystä toiminnosta.
Muutoksenhallinta
Suunnittele ja hyväksy muutokset jäsenneltyjen työnkulkujen avulla, jotka pitävät IT-ympäristösi vakaana ja jäljitettävänä.
Palveluluettelo
Määrittele ja hallitse palvelutarjontaa, sopimuksia ja SLA-tavoitteita koko IT-organisaatiossasi.
Laajennettavissa lisäosien kautta
Laajenna iTopia yhteisön ja kaupallisten laajennusten avulla iTop Hubista muuttamatta ydinkoodia.
iTop – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.