Asenna Logseq yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity, yksityisyys edellä suunniteltu tietokanta ja jäsentäjä, joka toimii nopeana staattisena verkkosovelluksena ja jonka muistiinpanot tallennetaan selaimesi hallitsemaan paikalliseen kansioon.
Logseq – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Logseq – mitä sillä voi rakentaa?
Logseq on yksityisyyden ensisijaisesti huomioiva avoimen lähdekoodin tiedonhallinta- ja jäsentelyalusta — lohkopohjaiset muistiinpanot, kaksisuuntaiset linkit, päiväkirjat, graafityyliset muistiinpanosuhteet ja kyselykelpoinen tietokanta, kaikki kirjoitettu Markdown- tai Org-mode-tiedostoina levylle. Logseq-verkkosovellus on staattinen SPA, joka toimii kokonaan selaimessasi; tämä malli isännöi sitä itse, joten muistiinpanojasi pyörittävä JavaScript tulee hallitsemastasi infrastruktuurista kolmannen osapuolen sijaan.
Muistiinpanot tallennetaan paikallisesti selaimeesi File System Access API:n kautta, mikä tarkoittaa, että tiedot eivät koskaan kosketa SPA:ta isännöivää palvelinta — täydellinen "Luotan omaan CDN:ään" -työnkulkuihin, joissa käyttäjä haluaa Logseq-käyttöliittymän, mutta ei halua olla riippuvainen logseq.comista tai mistään pilvisynkronointipalvelusta. Yhdistä käyttöönotto Logseq-työpöytäsovelluksen, git-synkronoinnin tai iCloud/OneDrive-kansiosynkronoinnin kanssa saadaksesi pääsyn samoihin muistiinpanotiedostoihin eri laitteilta.
Logseq – tärkeimmät ominaisuudet
Lohkopohjainen jäsentäjä
Jokainen rivi on raahattava lohko, jossa on kaksisuuntaiset linkit, upotukset ja viittaukset – ihanteellinen epälineaarisille ajattelijoille ja PKM-työnkuluille.
Markdown ja Org-mode
Muistiinpanot ovat tavallisia Markdown- tai Org-mode-tiedostoja, jotka on tallennettu levylle, joten ne pysyvät muokattavissa millä tahansa tekstieditorilla ja säilyvät käytettävissä, vaikka Logseqin elinkaari päättyisi tulevaisuudessa.
Päivittäinen päiväkirja
Päiväkohtaiset muistiinpanosivut luovat tajunnanvirtalokin, joka tuo esiin kaavoja ajan myötä ja linkittää aihekohtaisiin sivuihin vaivattomasti.
Kaavionäkymä
Visualisoi muistiinpanojen väliset suhteet interaktiivisena kaaviona, mikä helpottaa piilotettujen yhteyksien löytämistä kasvavasta tietokannasta.
Kyselyt ja mallit
Suorita Datalog-kyselyitä tietokantaasi vastaan ja luo uudelleenkäytettäviä malleja kokousmuistiinpanoja, kirjoja, projekteja ja toistuvia työnkulkuja varten.
Toteutettu yksityisyys etusijalla
Verkkosovellus toimii kokonaan asiakaspuolella; muistiinpanot sijaitsevat selaimen hallitsemassa paikallisessa kansiossa eivätkä koskaan poistu laitteeltasi, ellet ota käyttöön git-synkronointia tai muuta synkronointikerrosta.
Logseq – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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