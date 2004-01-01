Logseq on yksityisyyden ensisijaisesti huomioiva avoimen lähdekoodin tiedonhallinta- ja jäsentelyalusta — lohkopohjaiset muistiinpanot, kaksisuuntaiset linkit, päiväkirjat, graafityyliset muistiinpanosuhteet ja kyselykelpoinen tietokanta, kaikki kirjoitettu Markdown- tai Org-mode-tiedostoina levylle. Logseq-verkkosovellus on staattinen SPA, joka toimii kokonaan selaimessasi; tämä malli isännöi sitä itse, joten muistiinpanojasi pyörittävä JavaScript tulee hallitsemastasi infrastruktuurista kolmannen osapuolen sijaan.

Muistiinpanot tallennetaan paikallisesti selaimeesi File System Access API:n kautta, mikä tarkoittaa, että tiedot eivät koskaan kosketa SPA:ta isännöivää palvelinta — täydellinen "Luotan omaan CDN:ään" -työnkulkuihin, joissa käyttäjä haluaa Logseq-käyttöliittymän, mutta ei halua olla riippuvainen logseq.comista tai mistään pilvisynkronointipalvelusta. Yhdistä käyttöönotto Logseq-työpöytäsovelluksen, git-synkronoinnin tai iCloud/OneDrive-kansiosynkronoinnin kanssa saadaksesi pääsyn samoihin muistiinpanotiedostoihin eri laitteilta.