Ota Littlelink-Server käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Tilaton, itse isännöity Linktree-vaihtoehto sisällöntuottajien esittelysivuille, jossa on kymmeniä sisäänrakennettuja sosiaalisen median brändipainikkeita.
Littlelink-Server – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Littlelink-Server – mitä sillä voi rakentaa?
Littlelink-Server on kevyt, avoimen lähdekoodin, tilaton linkki-biossa-palvelu, joka on rakennettu itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi Linktreelle. Se renderöi yhden aloitussivun, joka kokoaa kaikki tärkeät linkkisi – sosiaaliprofiilit, sisältökanavat, sähköposti, lahjoitussivut – yhden lyhyen URL-osoitteen taakse, jonka voit laittaa mihin tahansa biografiaan.
Koska koko sivu luodaan ympäristömuuttujista, ei ole tietokantaa, ei hallintapaneelia eikä käyttäjäkohtaista hinnoittelua. Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kävijäliikenteen, brändäyksen ja analytiikan hallitsemallasi infrastruktuurilla, täydellä verkkotunnuksen omistajuudella ja ilman tietojen jakamista kolmannen osapuolen alustan kanssa.
Littlelink-Server – tärkeimmät ominaisuudet
Tilaton säiliö
Tietokantaa tai pysyvää tallennustilaa ei tarvita – koko sivu renderöidään ympäristömuuttujista, mikä tekee käyttöönotoista nopeita ja kertakäyttöisiä.
150+ brändipainiketta
Sisältää natiivit, tunnistettavat painikkeet GitHubille, YouTubelle, Mastodonille, Blueskylle, Patreonille, Spotifylle ja yli sadalle muulle palvelulle valmiina käyttöön.
Vaaleat ja tummat teemat
Valitse sisäänrakennettujen vaalean ja tumman esitystilojen välillä vastaamaan henkilökohtaista brändiäsi kirjoittamatta mukautettua CSS:ää.
Mukautettu painikejärjestys
Järjestä linkkien näyttämisjärjestys käyttämällä yksinkertaista pilkulla erotettua luetteloa, jotta tärkeimmät kohteet pysyvät näkyvissä ilman vieritystä.
Open Graph -metatiedot
Sisältää konfiguroitavat Open Graph- ja Twitter Card -tagit, jotta esikatselut sosiaalisen median alustoilla näyttävät avatarisi, nimesi ja biosi selkeästi.
Valinnainen Umami-analytiikka
Integroituu itse isännöityyn Umamiin seuratakseen linkkien klikkauksia yksityisesti ilman kolmannen osapuolen evästeitä tai ulkoisia seuraimia.
Littlelink-Server – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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