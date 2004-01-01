Littlelink-Server on kevyt, avoimen lähdekoodin, tilaton linkki-biossa-palvelu, joka on rakennettu itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi Linktreelle. Se renderöi yhden aloitussivun, joka kokoaa kaikki tärkeät linkkisi – sosiaaliprofiilit, sisältökanavat, sähköposti, lahjoitussivut – yhden lyhyen URL-osoitteen taakse, jonka voit laittaa mihin tahansa biografiaan.

Koska koko sivu luodaan ympäristömuuttujista, ei ole tietokantaa, ei hallintapaneelia eikä käyttäjäkohtaista hinnoittelua. Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kävijäliikenteen, brändäyksen ja analytiikan hallitsemallasi infrastruktuurilla, täydellä verkkotunnuksen omistajuudella ja ilman tietojen jakamista kolmannen osapuolen alustan kanssa.