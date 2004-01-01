Asenna Novu yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin ilmoitusinfrastruktuuri sähköpostien, tekstiviestien, push-ilmoitusten ja sovelluksen sisäisten ilmoitusten lähettämiseen yhden yhtenäisen API:n kautta.
Novu – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Novu – mitä sillä voi rakentaa?
Novu on avoimen lähdekoodin ilmoitusinfrastruktuurialusta, joka tarjoaa tuote- ja suunnittelutiimeille yhden API:n ilmoitusten lähettämiseen kaikille kanaville – sähköpostiin, tekstiviesteihin, push-ilmoituksiin, sovelluksen sisäisiin ilmoituksiin ja chattiin. Sen sijaan, että integroitaisiin erillisiä palveluntarjoajia kullekin kanavalle, Novu reitittää kaikki ilmoitukset yhden järjestelmän kautta, jossa on visuaalinen työnkulun rakentaja, käyttäjäkohtaiset kanava-asetukset ja toimitusloki epäonnistuneiden lähetysten virheenkorjaukseen.
Novun itseisännöinti pitää ilmoitussisällön, tilaajatietojen ja palveluntarjoajan tunnistetiedot kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Ilmoituskohtaisia maksuja ei ole, tietoja ei poistu palvelimiltasi, ja sinulla on täysi hallinta nopeusrajoituksiin ja uudelleenyrityskäytäntöihin – mikä tekee siitä oikean valinnan yksityisyyden kannalta herkille sovelluksille ja tiimeille, jotka tarvitsevat ennustettavia ilmoituskustannuksia mittakaavassa.
Novu – tärkeimmät ominaisuudet
Monikanavainen toimitus
Lähetä sähköposti-, tekstiviesti-, push-, sovelluksen sisäisiä ja chat-ilmoituksia yhden API:n kautta integroimatta jokaista palveluntarjoajaa erikseen.
Visuaalinen työnkulun rakentaja
Suunnittele monivaiheisia ilmoitussekvenssejä haarautuvalla logiikalla ja viiveillä käyttäen vedä ja pudota -muokkaustyökalua — koodia ei tarvita.
Yli 50 palveluntarjoajaintegraatiota
Yhdistä SendGridiin, Twilioon, FCM:ään, Slackiin ja yli 50 muuhun palveluntarjoajaan valmiilla integraatioilla, joita hallitaan kokonaan hallintapaneelin käyttöliittymästä.
Tilaajan asetukset
Anna käyttäjien hallita, mitä ilmoituskanavia he saavat aiheittain, mikä vähentää tilauksen peruuttamisia ja parantaa pitkäaikaista sitoutumista.
Toimituksen seurattavuus
Tarkastele jokaisen ilmoituksen tilaa reaaliaikaisessa toimituslokissa, jossa on uudelleenyritysten määrä, palveluntarjoajan vastaukset ja virhetiedot.
Novu – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.