Novu on avoimen lähdekoodin ilmoitusinfrastruktuurialusta, joka tarjoaa tuote- ja suunnittelutiimeille yhden API:n ilmoitusten lähettämiseen kaikille kanaville – sähköpostiin, tekstiviesteihin, push-ilmoituksiin, sovelluksen sisäisiin ilmoituksiin ja chattiin. Sen sijaan, että integroitaisiin erillisiä palveluntarjoajia kullekin kanavalle, Novu reitittää kaikki ilmoitukset yhden järjestelmän kautta, jossa on visuaalinen työnkulun rakentaja, käyttäjäkohtaiset kanava-asetukset ja toimitusloki epäonnistuneiden lähetysten virheenkorjaukseen.

Novun itseisännöinti pitää ilmoitussisällön, tilaajatietojen ja palveluntarjoajan tunnistetiedot kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Ilmoituskohtaisia maksuja ei ole, tietoja ei poistu palvelimiltasi, ja sinulla on täysi hallinta nopeusrajoituksiin ja uudelleenyrityskäytäntöihin – mikä tekee siitä oikean valinnan yksityisyyden kannalta herkille sovelluksille ja tiimeille, jotka tarvitsevat ennustettavia ilmoituskustannuksia mittakaavassa.