Asenna Apache IoTDB yhden napsautuksen asennuksella.
Teollisen IoT:n aikasarjatietokanta, joka tarjoaa suuren läpimenon tiedonsyötön, alle sekunnin kyselyt ja erittäin korkean pakkauksen reunalaitteissa.
Apache IoTDB – valitse sopiva VPS-paketti
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Apache IoTDB – mitä sillä voi rakentaa?
Apache IoTDB on tarkoitukseen rakennettu aikasarjatietokanta esineiden internetiä varten, suunniteltu alusta alkaen teollisen IoT:n työkuormia varten, joissa miljardeja datapisteitä saapuu päivittäin miljoonista antureista. Sen kevyt sarakepohjainen TsFile-muoto saavuttaa pakkaussuhteita, joihin tyypilliset relaatiotietokannat eivät pysty, samalla kun alle sekunnin analyyttiset kyselyt ja puupohjainen laiteskeema mallintavat todellisen teollisuuslaitteiston rakennetta.
Apache IoTDB:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa valmistus-, energia-, kuljetus- ja älykaupunkiprojekteille yksityisen telemetriataustaohjelman, joka integroituu natiivisti Grafanan, Sparkin, Flinkin, Kafkan ja MQTT:n kanssa — ilman mittarikohtaisia maksuja ja lähettämättä anturidataa kolmannen osapuolen pilvipalveluihin.
Apache IoTDB – tärkeimmät ominaisuudet
TsFile sarakkeinen tallennus
Tarkoitukseen rakennettu, aikasarjadatalle optimoitu sarakemuotoinen tallennusmuoto tarjoaa jopa 20:1 pakkaussuhteet verrattuna perinteisiin tietokantoihin.
Korkean läpäisykyvyn tiedonsyöttö
Käsittelee miljoonia kirjoituksia sekunnissa vähävirtaisista IoT-laitteista käyttäen lokirakenteista yhdistämispuuta, joka on suunniteltu kirjoitusintensiivisiin työkuormiin.
Puurakenteinen laiteskeema
Hierarkkinen polkumalli heijastaa sitä, miten tehtaat ja laivastot järjestävät antureita, ja siinä on sumeita jokerimerkkejä laitteiden välisten aggregaatiokyselyjen tekemiseen.
Natiivi protokollatuki
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 ja MQTT-syöttö mahdollistavat minkä tahansa laitteen, hallintapaneelin tai analytiikkatyökalun yhdistämisen ilman mukautettuja sovittimia.
Grafana ja Spark valmiina
Viralliset liittimet Grafanalle, Apache Sparkille, Flinkille, Kafkalle ja Hadoopille muuttavat IoTDB:n valmiiksi aikasarjojen taustajärjestelmäksi olemassa oleville putkistoille.
Apache IoTDB – miksi käyttää Hostingerissa?
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Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
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