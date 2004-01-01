Apache IoTDB on tarkoitukseen rakennettu aikasarjatietokanta esineiden internetiä varten, suunniteltu alusta alkaen teollisen IoT:n työkuormia varten, joissa miljardeja datapisteitä saapuu päivittäin miljoonista antureista. Sen kevyt sarakepohjainen TsFile-muoto saavuttaa pakkaussuhteita, joihin tyypilliset relaatiotietokannat eivät pysty, samalla kun alle sekunnin analyyttiset kyselyt ja puupohjainen laiteskeema mallintavat todellisen teollisuuslaitteiston rakennetta.

Apache IoTDB:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa valmistus-, energia-, kuljetus- ja älykaupunkiprojekteille yksityisen telemetriataustaohjelman, joka integroituu natiivisti Grafanan, Sparkin, Flinkin, Kafkan ja MQTT:n kanssa — ilman mittarikohtaisia maksuja ja lähettämättä anturidataa kolmannen osapuolen pilvipalveluihin.