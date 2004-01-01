Jopa 69 % alennus Apache Pinot tuotteelle

Asenna Apache Pinot yhdellä napsautuksella.

Reaaliaikainen hajautettu OLAP-tietovarasto, joka on suunniteltu alle sekunnin analytiikkaan suoratoisto- ja erädatasta massiivisessa mittakaavassa.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
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Apache Pinot – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Apache Pinot – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Pinot on reaaliaikainen hajautettu OLAP-tietovarasto, joka on rakennettu LinkedInissä ja jota Uber, Stripe, Walmart, Target ja Slack käyttävät tuotannossa käyttäjille suunnattujen analytiikkaratkaisujen tehostamiseen miljardien tapahtumien osalta. Se syöttää tietoja suoratoistolähteistä, kuten Kafka ja Kinesis, sekä erälähteistä, kuten S3 ja HDFS, ja vastaa SQL-kyselyihin millisekunneissa jopa tuhansien samanaikaisten käyttäjien kanssa.

Pinotin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kyselyviiveen, säilytyskäytännöt ja vuokralaisen kokoonpanon suorassa hallinnassa, ilman kyselykohtaista laskutusta tai toimittajalukitusta. Pinot Controller sisältää integroidun verkkokonsolin skeeman hallintaan, taulukon määritykseen ja ad hoc SQL-tutkimukseen.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Pinot – tärkeimmät ominaisuudet

Alle sekunnin SQL-kyselyt

Saraketallennus tähtipuu-, käänteis- ja alueindekseillä tuottaa p99-kyselyviiveen millisekunteina miljardien rivien joukosta.

Reaaliaikainen ja eräsyöttö

Kafka-, Kinesis-, Pulsar-, S3-, GCS-, HDFS- ja JDBC-natiiviliittimet mahdollistavat suoratoisto- ja historiallisten tietojen yhdistämisen yhden taulukon sisällä.

Korkea samanaikaisuus

Suunniteltu tuhansille kyselyille sekunnissa käyttäjille näkyvistä hallintapaneeleista ja sisäisistä analytiikkatuotteista ilman esilaskentaa.

Sisäänrakennettu kyselykonsoli

Pinot Controller sisältää verkkokäyttöliittymän taulukoiden selaamiseen, ad-hoc SQL-kyselyjen suorittamiseen sekä skeemojen, segmenttien ja vuokraajien hallintaan.

Taulukoiden päivitys/lisäys ja kaksoiskappaleiden poisto

Ensisijaisen avaimen upsertit ja osittaiset päivitykset tekevät Pinotista sopivan muutostietojen sieppaukseen ja muuttuviin tapahtumavirtoihin, eivät vain vain lisättäviin lokeihin.

Apache Pinot – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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