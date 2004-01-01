Asenna Apache Pinot yhdellä napsautuksella.
Reaaliaikainen hajautettu OLAP-tietovarasto, joka on suunniteltu alle sekunnin analytiikkaan suoratoisto- ja erädatasta massiivisessa mittakaavassa.
Apache Pinot – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache Pinot – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Pinot on reaaliaikainen hajautettu OLAP-tietovarasto, joka on rakennettu LinkedInissä ja jota Uber, Stripe, Walmart, Target ja Slack käyttävät tuotannossa käyttäjille suunnattujen analytiikkaratkaisujen tehostamiseen miljardien tapahtumien osalta. Se syöttää tietoja suoratoistolähteistä, kuten Kafka ja Kinesis, sekä erälähteistä, kuten S3 ja HDFS, ja vastaa SQL-kyselyihin millisekunneissa jopa tuhansien samanaikaisten käyttäjien kanssa.
Pinotin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kyselyviiveen, säilytyskäytännöt ja vuokralaisen kokoonpanon suorassa hallinnassa, ilman kyselykohtaista laskutusta tai toimittajalukitusta. Pinot Controller sisältää integroidun verkkokonsolin skeeman hallintaan, taulukon määritykseen ja ad hoc SQL-tutkimukseen.
Apache Pinot – tärkeimmät ominaisuudet
Alle sekunnin SQL-kyselyt
Saraketallennus tähtipuu-, käänteis- ja alueindekseillä tuottaa p99-kyselyviiveen millisekunteina miljardien rivien joukosta.
Reaaliaikainen ja eräsyöttö
Kafka-, Kinesis-, Pulsar-, S3-, GCS-, HDFS- ja JDBC-natiiviliittimet mahdollistavat suoratoisto- ja historiallisten tietojen yhdistämisen yhden taulukon sisällä.
Korkea samanaikaisuus
Suunniteltu tuhansille kyselyille sekunnissa käyttäjille näkyvistä hallintapaneeleista ja sisäisistä analytiikkatuotteista ilman esilaskentaa.
Sisäänrakennettu kyselykonsoli
Pinot Controller sisältää verkkokäyttöliittymän taulukoiden selaamiseen, ad-hoc SQL-kyselyjen suorittamiseen sekä skeemojen, segmenttien ja vuokraajien hallintaan.
Taulukoiden päivitys/lisäys ja kaksoiskappaleiden poisto
Ensisijaisen avaimen upsertit ja osittaiset päivitykset tekevät Pinotista sopivan muutostietojen sieppaukseen ja muuttuviin tapahtumavirtoihin, eivät vain vain lisättäviin lokeihin.
Apache Pinot – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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