Apache Pinot on reaaliaikainen hajautettu OLAP-tietovarasto, joka on rakennettu LinkedInissä ja jota Uber, Stripe, Walmart, Target ja Slack käyttävät tuotannossa käyttäjille suunnattujen analytiikkaratkaisujen tehostamiseen miljardien tapahtumien osalta. Se syöttää tietoja suoratoistolähteistä, kuten Kafka ja Kinesis, sekä erälähteistä, kuten S3 ja HDFS, ja vastaa SQL-kyselyihin millisekunneissa jopa tuhansien samanaikaisten käyttäjien kanssa.

Pinotin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kyselyviiveen, säilytyskäytännöt ja vuokralaisen kokoonpanon suorassa hallinnassa, ilman kyselykohtaista laskutusta tai toimittajalukitusta. Pinot Controller sisältää integroidun verkkokonsolin skeeman hallintaan, taulukon määritykseen ja ad hoc SQL-tutkimukseen.