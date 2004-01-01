Asenna Kestra yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin työnkulun orkestrointialusta, jonka avulla voit rakentaa, ajoittaa ja valvoa tietoputkia ja automaatiotyönkulkuja visuaalisella editorilla.
Kestra – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kestra – mitä sillä voi rakentaa?
Kestra on avoimen lähdekoodin, tapahtumapohjainen työnkulun orkestrointialusta, joka on rakennettu insinööreille, jotka tarvitsevat monimutkaisten putkistojen ajoitusta, suorittamista ja valvontaa ilman toistuvaa infrastruktuurikoodia. Se yhdistää deklaratiivisen YAML-pohjaisen työnkulun määrittelyn reaaliaikaisen visuaalisen editorin, live-topologiakaavion ja suorituksen uusinnan kanssa – tehden siitä lähestyttävän aloittelijoille ja riittävän tehokkaan suurille data-insinööritiimeille.
Kestran itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle rajattomat työnkulut, täyden tietosuvereniteetin ja kyvyn yhdistää mihin tahansa sisäiseen palveluun tai tietokantaan paljastamatta tunnistetietoja SaaS-toimittajalle. Sisäänrakennettu laajennuskirjasto kattaa yli 400 integraatiota valmiina.
Kestra – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen työnkulun editori
Rakenna ja muokkaa työnkulkuja selainpohjaisessa topologianäkymässä, joka renderöi reaaliaikaisesti, kun kirjoitat YAMLia – erillistä kaaviotyökalua ei tarvita.
Tapahtumapohjaiset käynnistimet
Käynnistä työnkulkuja aikataulujen, webhookien, tiedostojen saapumisen, viestijonotapahtumien tai tietokannan muutosten perusteella sisäänrakennetuilla käynnistystyypeillä.
Yli 400 lisäosaa
Yhdistä AWS:ään, GCP:hen, Azureen, Kubernetesiin, dbt:hen, Sparkiin, BigQueryyn, Snowflakeen, HTTP API -rajapintoihin ja kymmeniin tietokantoihin ilman liitinkoodin kirjoittamista.
Suorituksen toisto
Käynnistä uudelleen mikä tahansa aiempi suoritus mistä tahansa tehtävästä, tarkastele syötteitä ja tulosteita jokaisessa vaiheessa ja korjaa virheet käynnistämättä koko putkistoa uudelleen.
Rinnakkainen tehtävien suoritus
Suorita tehtäväryhmiä rinnakkain tai peräkkäin samassa työnkulussa maksimoidaksesi suorituskyvyn ja minimoidaksesi päästä päähän -putkilinjan viiveen.
Kestra – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.