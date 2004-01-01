Kestra on avoimen lähdekoodin, tapahtumapohjainen työnkulun orkestrointialusta, joka on rakennettu insinööreille, jotka tarvitsevat monimutkaisten putkistojen ajoitusta, suorittamista ja valvontaa ilman toistuvaa infrastruktuurikoodia. Se yhdistää deklaratiivisen YAML-pohjaisen työnkulun määrittelyn reaaliaikaisen visuaalisen editorin, live-topologiakaavion ja suorituksen uusinnan kanssa – tehden siitä lähestyttävän aloittelijoille ja riittävän tehokkaan suurille data-insinööritiimeille.

Kestran itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle rajattomat työnkulut, täyden tietosuvereniteetin ja kyvyn yhdistää mihin tahansa sisäiseen palveluun tai tietokantaan paljastamatta tunnistetietoja SaaS-toimittajalle. Sisäänrakennettu laajennuskirjasto kattaa yli 400 integraatiota valmiina.