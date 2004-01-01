Asenna Monica yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin henkilökohtainen ihmissuhdehallintaohjelma yhteystietojen, keskustelujen ja elämäntapahtumien yksityiseen seurantaan.
Monica – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Monica – mitä sillä voi rakentaa?
Monica on avoimen lähdekoodin henkilökohtainen suhdehallintajärjestelmä, joka on rakennettu Laravelilla ja auttaa sinua muistamaan kaiken tärkeän elämäsi ihmisistä. Dokumentoi yhteystiedot, keskustelut, syntymäpäivät, lahjaideat, velat ja elämäntapahtumat yhdessä yksityisessä käyttöliittymässä, joka on saatavilla 27 kielellä. Toisin kuin sosiaaliset verkostot ja pilvipohjaiset yhteystietojen hallintajärjestelmät, Monica on suunniteltu itseisännöintiin, joten henkilökohtaisimmat tietosi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi.
Koska Monica tallentaa suhdetietoja, joita et koskaan uskoisi kaupalliselle alustalle – perheen terveystiedot, yksityiset keskustelut, henkilökohtaiset mieltymykset – sen ajaminen omalla VPS:lläsi varmistaa täydellisen tietosuvereniteetin ilman mainontaa, käyttäytymisen seurantaa ja kolmansien osapuolten pääsyä tietoihisi.
Monica – tärkeimmät ominaisuudet
Yhteyspäiväkirja
Kirjaa jokainen keskustelu, toiminto ja vuorovaikutus kontaktin kanssa muistiinpanoineen ja muistutuksineen, jotta mitään tärkeää ei unohdu.
Syntymäpäivä- ja tapahtumamuistutukset
Aseta sähköpostimuistutukset syntymäpäiville, vuosipäiville ja mukautetuille tapahtumille, jotta et koskaan unohda tärkeää päivämäärää suhteessa.
Lahja- ja velkaseuranta
Tallenna lahjaideoita ja aiempia lahjoja kontaktia kohden, ja seuraa epävirallisia velkoja ja lainoja pitääksesi suhteet vapaina taloudellisesta epäselvyydestä.
Suhdekartoitus
Määritä suhteita kontaktien välille ja rakenna sukupuita ymmärtääksesi ja dokumentoidaksesi tuntemiesi ihmisten väliset yhteydet.
Täysi yksityisyyden omistajuus
Kaikki tiedot pysyvät VPS-palvelimellasi ilman kolmansien osapuolten pääsyä tai mainosprofilointia, ja sinulla on täysi hallinta varmuuskopioiden ja vientien suhteen.
Monica – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
AirTrail
Henkilökohtainen lentopäiväkirja interaktiivisella kartalla, tilastoilla ja monen käyttäjän tuella