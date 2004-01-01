Monica on avoimen lähdekoodin henkilökohtainen suhdehallintajärjestelmä, joka on rakennettu Laravelilla ja auttaa sinua muistamaan kaiken tärkeän elämäsi ihmisistä. Dokumentoi yhteystiedot, keskustelut, syntymäpäivät, lahjaideat, velat ja elämäntapahtumat yhdessä yksityisessä käyttöliittymässä, joka on saatavilla 27 kielellä. Toisin kuin sosiaaliset verkostot ja pilvipohjaiset yhteystietojen hallintajärjestelmät, Monica on suunniteltu itseisännöintiin, joten henkilökohtaisimmat tietosi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi.

Koska Monica tallentaa suhdetietoja, joita et koskaan uskoisi kaupalliselle alustalle – perheen terveystiedot, yksityiset keskustelut, henkilökohtaiset mieltymykset – sen ajaminen omalla VPS:lläsi varmistaa täydellisen tietosuvereniteetin ilman mainontaa, käyttäytymisen seurantaa ja kolmansien osapuolten pääsyä tietoihisi.