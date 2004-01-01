Chartbrew on avoimen lähdekoodin analytiikka- ja raportointialusta, joka on rakennettu tiimeille, joiden on yhdistettävä tietoja useista lähteistä yhdeksi reaaliaikaiseksi hallintapaneeliksi. Se yhdistää suoraan REST-rajapintoihin, PostgreSQL:ään, MySQL:ään, MongoDB:hen, Firestoreen, Google Analyticsiin ja moniin SaaS-työkaluihin, ja renderöi sitten kaavioita, jotka päivittyvät aikataulun mukaisesti ilman kolmannen osapuolen ETL-palveluita.

Chartbrew'n itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää API-avaimet, kyselytulokset ja asiakastiedot omassa ympäristössäsi, poistaa jaettujen hallintapaneelien käyttäjäkohtaisen hinnoittelun ja antaa sinulle täyden hallinnan siitä, miten raportit ajoitetaan, upotetaan ja jaetaan asiakkaiden tai sidosryhmien kanssa.