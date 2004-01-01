Ota Chartbrew käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin raportointialusta, joka muuntaa API-, SQL- ja NoSQL-tiedot eläviksi hallintapaneeleiksi tekoälyavustajan avulla.
Chartbrew – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Chartbrew – mitä sillä voi rakentaa?
Chartbrew on avoimen lähdekoodin analytiikka- ja raportointialusta, joka on rakennettu tiimeille, joiden on yhdistettävä tietoja useista lähteistä yhdeksi reaaliaikaiseksi hallintapaneeliksi. Se yhdistää suoraan REST-rajapintoihin, PostgreSQL:ään, MySQL:ään, MongoDB:hen, Firestoreen, Google Analyticsiin ja moniin SaaS-työkaluihin, ja renderöi sitten kaavioita, jotka päivittyvät aikataulun mukaisesti ilman kolmannen osapuolen ETL-palveluita.
Chartbrew'n itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää API-avaimet, kyselytulokset ja asiakastiedot omassa ympäristössäsi, poistaa jaettujen hallintapaneelien käyttäjäkohtaisen hinnoittelun ja antaa sinulle täyden hallinnan siitä, miten raportit ajoitetaan, upotetaan ja jaetaan asiakkaiden tai sidosryhmien kanssa.
Chartbrew – tärkeimmät ominaisuudet
Monilähdeyhdistimet
Hae tietoja REST API:ista, PostgreSQL:stä, MySQL:stä, MongoDB:stä, Firestoresta ja suosituista SaaS-työkaluista yhteen koontinäyttymään.
AI-kaavioavustaja
Kuvaile haluamasi kaavio selkeästi englanniksi ja anna sisäänrakennetun tekoälyn luoda kyselyn ja visualisoinnin puolestasi.
Ajastetut raportit
Päivitä aineistot cron-aikataulun mukaisesti ja lähetä tilannekuvia sähköpostitse tai Slackilla, jotta sidosryhmät saavat tuoreita lukuja ilman kirjautumista.
Upotettavat hallintapaneelit
Jaa vain luku -muotoisia julkisia linkkejä tai upota kaavioita suoraan asiakasportaaleihin, intraneteihin ja ulkoisiin sovelluksiin iframe-kehysten kautta.
Tiimityöskentely
Kutsu tiimitovereita roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla rakentamaan, tarkastelemaan ja kommentoimaan koontinäyttöjä yhdessä.
Chartbrew – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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