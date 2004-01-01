Asenna Notifiarr yhdellä napsautuksella.
Yhtenäinen asiakasohjelma Notifiarr.comille, joka yhdistää mediapinon tehokkaisiin ilmoitus- ja automaatiotyönkulkuihin.
Notifiarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Notifiarr – mitä sillä voi rakentaa?
Notifiarr on itsehostattu asiakasohjelma Notifiarr.com-palvelulle, mahdollistaen syvän integraation media-automaatiopinosi — mukaan lukien Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja Plex — ja keskitetyn ilmoitusjärjestelmän välillä. Se toimii siltana paikallisten palveluidesi ja Notifiarr.comin välillä, välittäen tapahtumia, käynnistäen mukautettuja työnkulkuja ja toimittaen reaaliaikaisia hälytyksiä Discordiin, Slackiin ja muille alustoille.
Ajattamalla Notifiarr-asiakasohjelmaa omalla VPS:lläsi säilytät täyden hallinnan media-pinon integraatioistasi altistamatta yksittäisiä palveluita internetille. Määritä kaikki puhtaan verkkokäyttöliittymän kautta, valvo järjestelmän tilaa ja reititä ilmoitukset juuri sinne, missä niitä tarvitset.
Notifiarr – tärkeimmät ominaisuudet
Starr-sovellusintegrointi
Yhdistä Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja muita välittämään mediatapahtumia ja käynnistämään mukautettuja ilmoituksia automaattisesti.
Discord-ilmoitukset
Toimita monipuolisia, mukautettavia ilmoituksia Discord-kanaville media-kuvituksen, metadatan ja toimintopainikkeiden kera.
Järjestelmän terveyden valvonta
Valvo levytilaa, suoritinta, muistia ja aseman kuntoa yhdestä hallintapaneelista automaattisella hälytyksellä.
Plex & Tautulli Tuki
Vastaanota parhaillaan toistettavien päivitykset, toistotapahtumat ja käyttäjän toimintailmoitukset suoraan Plex Media Serveriltäsi.
Monialustahälytykset
Reititä ilmoitukset Slackiin, Telegramiin, sähköpostiin ja muille alustoille Discord-ilmoitusten ohella joustavaa toimitusta varten.
Notifiarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
BunkerM
Monipuolinen Mosquitto MQTT -välittäjä web-käyttöliittymällä, ACL-editorilla ja reaaliaikaisella valvonnalla