Notifiarr on itsehostattu asiakasohjelma Notifiarr.com-palvelulle, mahdollistaen syvän integraation media-automaatiopinosi — mukaan lukien Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja Plex — ja keskitetyn ilmoitusjärjestelmän välillä. Se toimii siltana paikallisten palveluidesi ja Notifiarr.comin välillä, välittäen tapahtumia, käynnistäen mukautettuja työnkulkuja ja toimittaen reaaliaikaisia hälytyksiä Discordiin, Slackiin ja muille alustoille.

Ajattamalla Notifiarr-asiakasohjelmaa omalla VPS:lläsi säilytät täyden hallinnan media-pinon integraatioistasi altistamatta yksittäisiä palveluita internetille. Määritä kaikki puhtaan verkkokäyttöliittymän kautta, valvo järjestelmän tilaa ja reititä ilmoitukset juuri sinne, missä niitä tarvitset.