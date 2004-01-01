Asenna RSSHub yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin RSS-syötteen generaattori, joka tekee mistä tahansa verkkosivustosta tilattavan, sosiaalisesta mediasta GitHubiin ja sen ulkopuolelle.
RSSHub – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
RSSHub – mitä sillä voi rakentaa?
RSSHub on maailman suurin avoimen lähdekoodin RSS-verkosto, joka tukee yli 5 000 reittiä alustoille, jotka lopettivat natiivien RSS-syötteiden tarjoamisen — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub ja monia muita. Yli 41 000 GitHub-tähden ja yli 1 300 kehittäjän panoksen ansiosta siitä on tullut ensisijainen ratkaisu avoimen verkon tilaamisen mahdollistamiseksi.
RSSHubin itseisännöinti tarkoittaa, että sisällönkulutustottumuksesi pysyvät yksityisinä — kaikki syötepyynnöt ovat peräisin omalta palvelimeltasi, eivät julkisista instansseista, jotka saattavat kirjata kyselyitä. Redis-välimuisti pitää usein käytetyt syötteet nopeina ja vähentää lähdesivustojen kuormitusta.
RSSHub – tärkeimmät ominaisuudet
Yli 5 000 sisältöreittiä
Kattaa satoja alustoja, mukaan lukien sosiaalinen media, uutissivustot, GitHub, verkkokauppa ja erikoistuneet julkaisut — jos sillä on sivu, RSSHub voi tehdä siitä syötteen.
Sosiaalisen median syötteet
Luo RSS-syötteitä Instagramista, Twitteristä, TikTokista ja YouTubesta luomatta tilejä tai antamatta kolmannen osapuolen sovelluksille pääsyä tunnistetietoihisi.
Redis-välimuisti
Sisäänrakennettu Redis-integraatio tarjoaa nopeat syötevastaukset usein käytetyille reiteille samalla vähentäen toistuvia pyyntöjä lähdesivustoille.
Yksityisyys edellä -selaus
Seuraa mitä tahansa sisältölähdettä syötteenlukijasi kautta jakamatta lukutottumuksiasi kaupallisten alustojen tai yhdistelypalveluiden kanssa.
Automaation integrointi
Yhdistä RSSHub-syötteet n8n:ään, Zapieriin tai Home Assistantiin käynnistääksesi työnkulkuja aina, kun uutta sisältöä julkaistaan millä tahansa tuetulla alustalla.
RSSHub – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Anki Sync Server Enhanced
Itseisännöity Ankin synkronointipalvelin monikäyttäjätuella, varmuuskopioinnilla ja verkkopaneelilla