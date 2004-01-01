Asenna M3DB yhden napsautuksen asennuksella.
Hajautettu aikasarjatietokanta ja Prometheus-etätallennuksen taustaohjelma, joka on rakennettu Uberilla planeetanlaajuisten mittareiden käsittelyyn.
M3DB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
M3DB – mitä sillä voi rakentaa?
M3DB on avoimen lähdekoodin hajautettu aikasarjatietokanta, joka on alun perin kehitetty Uberilla käsittelemään, tallentamaan ja kyselymään miljardeja mittareita sekunnissa tuhansilta isänniltä. Se yhdistää sulautetun etcd-pohjaisen koordinaattorin tehokkaasti pakkaavaan TSDB-moottoriin, joka on suunniteltu erityisesti valvontakuormituksiin, ja tarjoaa Prometheus-yhteensopivan etäluku- ja etäkirjoitus-API:n sekä PromQL-kyselyt m3coordinatorin kautta portissa 7201.
M3DB:n itseisännöinti omalla virtuaalipalvelimellasi antaa sinulle pitkäaikaisen, kustannustehokkaan säilytyksen Prometheus- ja Graphite-mittareille, täyden hallinnan nimiavaruuksista ja replikoinnista sekä yhden binäärin, joka voi skaalata yhdestä solmusta globaaliin monivyöhykeklusteriin tietojesi kasvaessa.
M3DB – tärkeimmät ominaisuudet
Prometheus etätallennus
Käytä M3DB:tä valmiina pitkäaikaisena taustajärjestelmänä Prometheukselle etäluennan ja etäkirjoituksen kautta, säilyttäen vuosien mittaiset mittarit ilman näytteenottoa.
PromQL-kyselymoottori
Kysy tallennettuja mittareita natiivilla PromQL:llä m3coordinatorin kautta, tehden M3DB:stä yhteensopivan Grafanan ja olemassa olevien Prometheus-kojelautojen kanssa.
Korkeapakattu TSDB
Tarkoitukseen rakennettu sarakkeisiin perustuva tallennusmoottori Gorilla-tyylisellä pakkauksella pitää levynkäytön alhaisena jopa miljoonilla aktiivisilla aikasarjoilla.
Konfiguroitavat nimiavaruudet
Määritä useita nimiavaruuksia itsenäisellä säilytyksellä, lohkokooilla ja resoluutiolla tasapainottaaksesi nopeita kyselyitä pitkäaikaisia tallennuskustannuksia vastaan.
Sulautettu etcd
Yhden solmun levykuva toimitetaan sisäänrakennetun etcd:n kanssa klusterin topologiaa ja sijoittelua varten, mikä poistaa ulkoisen koordinointipalvelun tarpeen.
Grafiitin syöttö
Sisäänrakennettu Graphite Carbon -syöttö antaa tiimien yhdistää Graphite- ja Prometheus-mittarit yhteen tallennuskerrokseen yhtenäisellä kysely-API:lla.
M3DB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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