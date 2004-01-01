Asenna MongoDB 4 yhdellä napsautuksella.
Joustava dokumenttipohjainen NoSQL-tietokanta moderneille sovelluksille dynaamisilla skeemoilla ja tehokkaalla kyselyllä.
MongoDB 4 – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MongoDB 4 – mitä sillä voi rakentaa?
MongoDB on johtava avoimen lähdekoodin dokumenttitietokanta, joka tallentaa tietoja joustaviin JSON-tyyppisiin dokumentteihin jäykkien relaatiotaulukoiden sijaan. Versio 4.4 tarjoaa tuotantovalmiin alustan, jossa on ACID-monidokumenttitransaktiot, tehokas aggregointikehys ja horisontaalinen skaalautuvuus shardingin avulla. Sen dynaaminen skeema antaa sovelluksen tietorakenteiden kehittyä ilman monimutkaisia migraatioita, mikä tekee siitä luonnollisen valinnan moderneihin kehitystyönkulkuihin.
MongoDB:n käyttäminen omalla VPS:llä antaa sinulle omistetun I/O-suorituskyvyn, täyden konfiguraation hallinnan ja ennustettavat kustannukset verrattuna hallittuihin pilvitietokantapalveluihin. Voit säätää muistin varausta, toteuttaa mukautettuja varmuuskopiointistrategioita ja yhdistää minkä tahansa sovelluksen käyttämällä natiiviajureita, jotka ovat saatavilla jokaiselle suurelle ohjelmointikielelle.
MongoDB 4 – tärkeimmät ominaisuudet
Asiakirjan tietomalli
Tallenna hierarkkinen, sisäkkäinen data yksittäisiin dokumentteihin sen sijaan, että se levitettäisiin useisiin yhdistettyihin taulukoihin, yksinkertaistaen sovelluskoodia ja kyselyitä.
ACID-transaktiot
Usean dokumentin ACID-transaktiot takaavat tietojen johdonmukaisuuden kokoelmien välillä täyttäen taloudellisten ja kriittisten liiketoimintatietojen luotettavuusvaatimukset.
Aggregaatiokehys
Tehokkaat putkistopohjaiset yhdistämisprosessit käsittelevät ja muuntavat tietoja palvelinpuolella, mahdollistaen monimutkaisen analytiikan ilman tietojen siirtämistä erilliseen järjestelmään.
Horisontaalinen skaalaus
Sisäänrakennettu sharding jakaa tiedot automaattisesti useisiin solmuihin skaalaten kirjoitusläpäisykykyä ja tallennustilaa tietojesi kasvaessa.
Monipuolinen kyselykieli
Tukee kokotekstihakua, paikkatiedon kyselyitä ja monimutkaista suodatusta toissijaisilla indekseillä, jotka on optimoitu jokaista käyttötapaa varten.
MongoDB 4 – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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