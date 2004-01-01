Asenna OSRM yhdellä napsautuksella.
Tehokas OpenStreetMap-reititysmoottori sisäänrakennetulla reittiohjeiden käyttöliittymällä autolla, pyörällä ja jalan navigointiin.
OSRM – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OSRM – mitä sillä voi rakentaa?
OSRM (Open Source Routing Machine) on tehokas reititysmoottori lyhimmille reiteille tieverkostoissa, joka on rakennettu OpenStreetMap-datasta. Se tarjoaa käännös-käännökseltä-ohjeet, isokronit, etäisyysmatriisit, karttasovituksen ja matkan optimoinnin selkeän HTTP API:n kautta, ja sitä käyttävät tuotannossa openstreetmap.org ja monet kaupalliset karttatuotteet.
Tämä malli sisältää virallisen reititystaustajärjestelmän yhdessä virallisen reittiohjeiden käyttöliittymän kanssa, joten saat toimivan karttakäyttöliittymän heti käyttövalmiina. OSRM:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi poistaa pyyntökohtaiset kiintiöt ja hintatasot, pitää sijaintikyselyt yksityisinä ja antaa sinun vaihtaa minkä tahansa tarvitsemasi OpenStreetMap-alueen ilman telemetriatietojen jakamista kolmannen osapuolen kanssa.
OSRM – tärkeimmät ominaisuudet
Sisäänrakennettu reittiohjeiden UI
Virallinen OSRM-käyttöliittymä toimitetaan esikonfiguroituna taustaohjelmaasi varten, mikä antaa sinulle interaktiivisen reitityskartan ilman koodin kirjoittamista.
Alle millisekunnin reititys
Monitasoinen Dijkstran moottori palauttaa mannertenvälisiä reittejä millisekunneissa, jopa vaatimattomalla VPS-laitteistolla.
Kattava reititys-API
Reitin, taulukon, vastaavuuden, matkan, ruudun ja lähimmän päätepisteiden avulla voit rakentaa reittiohjeita, ETA-matriiseja, GPS-karttasovituksia ja TSP-ratkaisijoita niiden päälle.
Mukautetut OSM-alueet
Osoita mukana toimitettu init-kontti mihin tahansa Geofabrikin otteeseen tarjotaksesi reitityksen valitsemallesi maan, maanosan tai koko planeetan kattavalle aineistolle.
Useita matkaprofiileja
Vaihda mukana toimitettu Lua-profiili auton, pyörän ja kävelyn välillä räätälöidäksesi reitityksen käyttötapaukseen, jota otat käyttöön.
Ei kiintiöitä tai API-avaimia
Suorita rajattomasti kyselyitä omaa instanssiasi vastaan ilman nopeusrajoituksia, laskutusyllätyksiä tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa.
OSRM – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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