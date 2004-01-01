OSRM (Open Source Routing Machine) on tehokas reititysmoottori lyhimmille reiteille tieverkostoissa, joka on rakennettu OpenStreetMap-datasta. Se tarjoaa käännös-käännökseltä-ohjeet, isokronit, etäisyysmatriisit, karttasovituksen ja matkan optimoinnin selkeän HTTP API:n kautta, ja sitä käyttävät tuotannossa openstreetmap.org ja monet kaupalliset karttatuotteet.

Tämä malli sisältää virallisen reititystaustajärjestelmän yhdessä virallisen reittiohjeiden käyttöliittymän kanssa, joten saat toimivan karttakäyttöliittymän heti käyttövalmiina. OSRM:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi poistaa pyyntökohtaiset kiintiöt ja hintatasot, pitää sijaintikyselyt yksityisinä ja antaa sinun vaihtaa minkä tahansa tarvitsemasi OpenStreetMap-alueen ilman telemetriatietojen jakamista kolmannen osapuolen kanssa.