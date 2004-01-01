Redpanda Console on Redpanda Datan rakentama avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä Kafka-yhteensopivien suoratoistoklusterien tarkasteluun ja operointiin. Se näyttää aiheet, osiot, offsetit, kuluttajaryhmät, skeemat, ACL:t ja reaaliaikaiset viestisisällöt yhden käyttöliittymän kautta, sisäänrakennetulla tuella JSON-, Avro-, Protobuf- ja MessagePack-dekoodaukselle.

Tämä yhden napsautuksen käyttöönotto toimittaa Consolen upotetun Redpanda-välittäjän rinnalla, joten saat toimivan Kafka-API-päätepisteen, Schema Registryn ja Admin API:n heti, kun säilö käynnistyy. Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tapahtumatiedot, asiakasdatan ja suoratoistometadatan täysin hallinnassasi ilman välittäjäkohtaisia SaaS-maksuja.