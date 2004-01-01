Ota Redpanda Console käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Kehittäjäystävällinen verkkokäyttöliittymä Kafka- ja Redpanda-klustereiden, aiheiden, kuluttajaryhmien ja reaaliaikaisten viestivirtojen hallintaan.
Redpanda Console – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Redpanda Console – mitä sillä voi rakentaa?
Redpanda Console on Redpanda Datan rakentama avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä Kafka-yhteensopivien suoratoistoklusterien tarkasteluun ja operointiin. Se näyttää aiheet, osiot, offsetit, kuluttajaryhmät, skeemat, ACL:t ja reaaliaikaiset viestisisällöt yhden käyttöliittymän kautta, sisäänrakennetulla tuella JSON-, Avro-, Protobuf- ja MessagePack-dekoodaukselle.
Tämä yhden napsautuksen käyttöönotto toimittaa Consolen upotetun Redpanda-välittäjän rinnalla, joten saat toimivan Kafka-API-päätepisteen, Schema Registryn ja Admin API:n heti, kun säilö käynnistyy. Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tapahtumatiedot, asiakasdatan ja suoratoistometadatan täysin hallinnassasi ilman välittäjäkohtaisia SaaS-maksuja.
Redpanda Console – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen viestien katseluohjelma
Suoratoista tietueita mistä tahansa aiheesta reaaliaikaisesti aikamatkustuksella, haulla ja kenttäkohtaisella dekoodauksella JSON-, Avro- ja Protobuf-hyötykuormille.
Aiheiden hallinta
Luo, määritä ja poista aiheita, muokkaa säilytys- ja osiointiasetuksia ja tuota testiviestejä suoraan selaimesta.
Kuluttajaryhmän oivallukset
Tarkastele ryhmän jäseniä, viivettä osiota kohti ja siirtymiä, jotta voit korjata jumiutuneet kuluttajat ilman, että sinun tarvitsee kaivautua komentorivityökalujen läpi.
Sisäänrakennettu skeemarekisteri
Selaa Avro-, JSON Schema- ja Protobuf-aiheita, tarkastele versiohistoriaa ja tarkista yhteensopivuus ennen muutosten edistämistä.
Upotettu Redpanda-välittäjä
Toimitetaan täysin konfiguroidun Redpanda-välittäjän kanssa, joka tarjoaa Kafka API:n, Schema Registryn ja Admin API:n välitöntä testausta varten.
Kafka API -yhteensopiva
Yhdistä Console mihin tahansa ulkoiseen Kafka-, Confluent Cloud-, MSK- tai Redpanda-klusteriin osoittamalla se olemassa oleviin välittäjiisi.
Redpanda Console – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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