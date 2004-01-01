Jopa 69 % alennus Redpanda Console tuotteelle

Ota Redpanda Console käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Kehittäjäystävällinen verkkokäyttöliittymä Kafka- ja Redpanda-klustereiden, aiheiden, kuluttajaryhmien ja reaaliaikaisten viestivirtojen hallintaan.

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AI:n hallinnoima VPS
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400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
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KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

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Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Redpanda Console – mitä sillä voi rakentaa?

Redpanda Console on Redpanda Datan rakentama avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä Kafka-yhteensopivien suoratoistoklusterien tarkasteluun ja operointiin. Se näyttää aiheet, osiot, offsetit, kuluttajaryhmät, skeemat, ACL:t ja reaaliaikaiset viestisisällöt yhden käyttöliittymän kautta, sisäänrakennetulla tuella JSON-, Avro-, Protobuf- ja MessagePack-dekoodaukselle.

Tämä yhden napsautuksen käyttöönotto toimittaa Consolen upotetun Redpanda-välittäjän rinnalla, joten saat toimivan Kafka-API-päätepisteen, Schema Registryn ja Admin API:n heti, kun säilö käynnistyy. Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tapahtumatiedot, asiakasdatan ja suoratoistometadatan täysin hallinnassasi ilman välittäjäkohtaisia SaaS-maksuja.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Redpanda Console – tärkeimmät ominaisuudet

Reaaliaikainen viestien katseluohjelma

Suoratoista tietueita mistä tahansa aiheesta reaaliaikaisesti aikamatkustuksella, haulla ja kenttäkohtaisella dekoodauksella JSON-, Avro- ja Protobuf-hyötykuormille.

Aiheiden hallinta

Luo, määritä ja poista aiheita, muokkaa säilytys- ja osiointiasetuksia ja tuota testiviestejä suoraan selaimesta.

Kuluttajaryhmän oivallukset

Tarkastele ryhmän jäseniä, viivettä osiota kohti ja siirtymiä, jotta voit korjata jumiutuneet kuluttajat ilman, että sinun tarvitsee kaivautua komentorivityökalujen läpi.

Sisäänrakennettu skeemarekisteri

Selaa Avro-, JSON Schema- ja Protobuf-aiheita, tarkastele versiohistoriaa ja tarkista yhteensopivuus ennen muutosten edistämistä.

Upotettu Redpanda-välittäjä

Toimitetaan täysin konfiguroidun Redpanda-välittäjän kanssa, joka tarjoaa Kafka API:n, Schema Registryn ja Admin API:n välitöntä testausta varten.

Kafka API -yhteensopiva

Yhdistä Console mihin tahansa ulkoiseen Kafka-, Confluent Cloud-, MSK- tai Redpanda-klusteriin osoittamalla se olemassa oleviin välittäjiisi.

Redpanda Console – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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