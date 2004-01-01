Asenna BugSink yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity virheenseurantajärjestelmä sovelluspoikkeamien valvontaan, joka antaa täyden hallinnan arkaluonteisiin virheenkorjaustietoihin.
BugSink – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
BugSink – mitä sillä voi rakentaa?
BugSink on itse isännöity virheenseurantajärjestelmä, joka tallentaa, ryhmittelee ja tuo esiin sovelluksen poikkeuksia palveluissasi reaaliaikaisesti. Se on rakennettu Django- ja Python-teknologioilla, ja se tarjoaa kehitystiimeille tarvittavat pinon jäljitykset, virheen kontekstin ja duplikaattien poiston ongelmien nopeaan diagnosointiin ja ratkaisemiseen — lähettämättä arkaluonteisia virheenkorjaustietoja kolmannen osapuolen palveluun.
Itseisännöinti omalla VPS:llä poistaa virhekohtaisen hinnoittelun, poistaa tietojen sijaintiin liittyvät huolet säännellyillä aloilla ja antaa sinun integroida virheenseurannan suoraan olemassa olevaan infrastruktuuriisi. Tämä käyttöönotto yhdistää BugSinkin MySQL:ään kestävää virhetallennusta varten ja luo järjestelmänvalvojan käyttäjän automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä.
BugSink – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen virheiden ryhmittely
Poistaa kaksoiskappaleet ja ryhmittelee samankaltaiset poikkeukset, jotta tiimisi näkee yhden toimintakelpoisen ongelman sen sijaan, että tuhannet identtiset hälytykset hukuttaisivat hallintapaneelin.
Yksityiskohtaiset pinon jäljitykset
Tallentaa täydelliset pinon jäljitykset lähdekontekstin ja muuttujien tilan kanssa kunkin virheen ilmetessä, antaen kehittäjille kaiken tarvittavan virheiden toistamiseen ja korjaamiseen.
Monikielinen SDK-tuki
Integroituu suosittuihin SDK:ihin useissa ohjelmointikielissä ja -kehyksissä, jotta voit ohjata virheet kaikista palveluistasi yhteen paikkaan.
Reaaliaikaiset ilmoitukset
Hälytykset laukeavat heti, kun uusia virhetyyppejä havaitaan, mikä antaa tiimeille mahdollisuuden reagoida ennen kuin ongelmat pahenevat ja vaikuttavat useampiin käyttäjiin.
Täydellinen tietosuvereniteetti
Kaikki virhetiedot, pinon jäljitykset ja käyttäjäkonteksti pysyvät VPS-palvelimellasi, täyttäen vaatimustenmukaisuusvaatimukset ja estäen arkaluonteisten tietojen poistumisen infrastruktuuristasi.
BugSink – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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