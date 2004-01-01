BugSink on itse isännöity virheenseurantajärjestelmä, joka tallentaa, ryhmittelee ja tuo esiin sovelluksen poikkeuksia palveluissasi reaaliaikaisesti. Se on rakennettu Django- ja Python-teknologioilla, ja se tarjoaa kehitystiimeille tarvittavat pinon jäljitykset, virheen kontekstin ja duplikaattien poiston ongelmien nopeaan diagnosointiin ja ratkaisemiseen — lähettämättä arkaluonteisia virheenkorjaustietoja kolmannen osapuolen palveluun.

Itseisännöinti omalla VPS:llä poistaa virhekohtaisen hinnoittelun, poistaa tietojen sijaintiin liittyvät huolet säännellyillä aloilla ja antaa sinun integroida virheenseurannan suoraan olemassa olevaan infrastruktuuriisi. Tämä käyttöönotto yhdistää BugSinkin MySQL:ään kestävää virhetallennusta varten ja luo järjestelmänvalvojan käyttäjän automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä.