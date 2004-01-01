Asenna CockroachDB yhdellä napsautuksella.
Hajautettu SQL-tietokanta, joka on rakennettu pilvinatiiveille sovelluksille ja edellyttää sietokykyä, johdonmukaisuutta ja horisontaalista skaalautuvuutta.
CockroachDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
CockroachDB – mitä sillä voi rakentaa?
CockroachDB on avoimen lähdekoodin hajautettu SQL-tietokanta, joka on suunniteltu selviytymään laitteistovioista ja alueellisista katkoista tinkimättä johdonmukaisuudesta. Se käyttää PostgreSQL-protokollaa, mikä tarkoittaa, että olemassa olevat PostgreSQL-ajurit ja -työkalut toimivat ilman koodimuutoksia, samalla kun se tarjoaa automaattisen shardingin, maantieteellisen osioinnin ja monialueisen replikoinnin taustalla.
CockroachDB:n käyttöönotto omalla VPS:lläsi antaa sinulle tuotantotason SQL-tietokannan, jossa on ACID-takuut, automaattinen vikasietoisuus ja sisäänrakennettu DB Console klusterin tilan valvontaan – ilman hallittujen pilvitietokantapalveluiden kustannuksia tai monimutkaisuutta. Se on ihanteellinen sovelluksille, jotka vaativat nolla seisokkiaikaa ja vahvoja transaktiotakuita.
CockroachDB – tärkeimmät ominaisuudet
PostgreSQL-yhteensopivuus
CockroachDB tukee PostgreSQL-siirtoprotokollaa, joten mikä tahansa PostgreSQL-ajuri, ORM tai työkalu yhdistyy ilman koodimuutoksia, mikä tekee siirtymisestä suoraviivaista.
Automaattinen tiedon replikointi
Tieto replikoidaan automaattisesti solmujen välillä konfiguroitavilla replikointikertoimilla, joten klusteri jatkaa luku- ja kirjoituspyyntöjen käsittelyä, vaikka solmu epäonnistuu.
Hajautetut ACID-transaktiot
Täysi serialisoitava eristys varmistaa, että jokainen tapahtuma on johdonmukainen kaikissa solmuissa, poistaen likaiset luvut ja haamukirjoitukset, jotka ovat tyypillisiä lopulta johdonmukaisissa järjestelmissä.
Sisäänrakennettu DB Console
Integroitu verkkokojelauta tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden kyselyjen suorituskykyyn, klusterin topologiaan, tallennustilan käyttöön ja aktiivisiin lausekkeisiin ilman ulkoisia valvontatyökaluja.
Horisontaalinen skaalaus
Lisää solmuja skaalataksesi kapasiteettia ja suorituskykyä lineaarisesti; CockroachDB tasapainottaa tiedot automaattisesti ilman käyttökatkoksia tai manuaalista puuttumista.
CockroachDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.