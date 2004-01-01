CockroachDB on avoimen lähdekoodin hajautettu SQL-tietokanta, joka on suunniteltu selviytymään laitteistovioista ja alueellisista katkoista tinkimättä johdonmukaisuudesta. Se käyttää PostgreSQL-protokollaa, mikä tarkoittaa, että olemassa olevat PostgreSQL-ajurit ja -työkalut toimivat ilman koodimuutoksia, samalla kun se tarjoaa automaattisen shardingin, maantieteellisen osioinnin ja monialueisen replikoinnin taustalla.

CockroachDB:n käyttöönotto omalla VPS:lläsi antaa sinulle tuotantotason SQL-tietokannan, jossa on ACID-takuut, automaattinen vikasietoisuus ja sisäänrakennettu DB Console klusterin tilan valvontaan – ilman hallittujen pilvitietokantapalveluiden kustannuksia tai monimutkaisuutta. Se on ihanteellinen sovelluksille, jotka vaativat nolla seisokkiaikaa ja vahvoja transaktiotakuita.