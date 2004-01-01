Jelly-Clipper on avoimen lähdekoodin verkkokumppani Jellyfinille, joka muuttaa minkä tahansa hetken mediakirjastossasi jaettavaksi leikkeeksi. Liitä Jellyfin-videon URL-osoite, valitse alku- ja loppupiste, ja Jelly-Clipper tuottaa pysyvän leikkeen, joka tallennetaan kirjastosi rinnalle ja on kaikkien todennettujen Jellyfin-käyttäjien saatavilla instanssissasi.

Jelly-Clipperin itseisännöinti VPS:llä pitää leikkeet, ladatut lähdetiedostot ja SQLite-tietokannan hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman kolmannen osapuolen latauksia, ilman julkisia jakopalveluita ja ajoitetun cron-työn avulla, joka vapauttaa tallennustilaa automaattisesti poistamalla välimuistissa olevat alkuperäiset tiedostot, jotka ovat vanhempia kuin säilytysaikasi.