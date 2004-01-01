Ota Jelly-Clipper käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Jellyfinin itse isännöity kumppanisovellus, joka luo, jakaa ja hallinnoi videoleikkeitä mediakirjastostasi.
Jelly-Clipper – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Jelly-Clipper – mitä sillä voi rakentaa?
Jelly-Clipper on avoimen lähdekoodin verkkokumppani Jellyfinille, joka muuttaa minkä tahansa hetken mediakirjastossasi jaettavaksi leikkeeksi. Liitä Jellyfin-videon URL-osoite, valitse alku- ja loppupiste, ja Jelly-Clipper tuottaa pysyvän leikkeen, joka tallennetaan kirjastosi rinnalle ja on kaikkien todennettujen Jellyfin-käyttäjien saatavilla instanssissasi.
Jelly-Clipperin itseisännöinti VPS:llä pitää leikkeet, ladatut lähdetiedostot ja SQLite-tietokannan hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman kolmannen osapuolen latauksia, ilman julkisia jakopalveluita ja ajoitetun cron-työn avulla, joka vapauttaa tallennustilaa automaattisesti poistamalla välimuistissa olevat alkuperäiset tiedostot, jotka ovat vanhempia kuin säilytysaikasi.
Jelly-Clipper – tärkeimmät ominaisuudet
URL-pohjainen leikkaaminen
Liitä Jellyfin-videon URL-osoite ja määritä aloitus- ja lopetusaikaleimat luodaksesi leikkeen poistumatta selaimesta.
Jellyfin-todennus
Uudelleenkäyttää Jellyfin-käyttäjätilejä, jotta vain Jellyfin-instanssisi jäsenet voivat katsella, luoda tai hallita leikkeitä.
Pysyvä leikekirjasto
Tallennetut leikkeet säilyvät toistaiseksi kunkin käyttäjän profiilissa, ja niihin liittyvät jaettavat linkit ovat instanssin muiden käyttäjien saatavilla.
Älykäs paikallinen toisto
Tunnistaa, kun alkuperäinen mediatiedosto on liitetty paikallisesti, ja toistaa sen suoraan ohittaakseen tarpeettomat lataukset tai transkoodaukset.
Automaattinen siivous
Konfiguroitava cron-työ poistaa ladatut lähdetiedostot säilytysajan jälkeen, jotta videoiden määrä pysyy hallinnassa.
Jelly-Clipper – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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