Deploy HeyForm in one click installation.
Avoimen lähdekoodin keskustelulomakerakentaja kyselyihin, tietokilpailuihin ja äänestyksiin.
HeyForm – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
HeyForm – mitä sillä voi rakentaa?
HeyForm on moderni avoimen lähdekoodin lomakkeenrakentaja, joka luo mukaansatempaavia keskustelupohjaisia käyttöliittymiä, joissa kysymykset ilmestyvät yksi kerrallaan. Tämä lähestymistapa tuottaa huomattavasti korkeampia täyttöasteita verrattuna perinteisiin lomakkeenrakentajiin, mikä tekee siitä ihanteellisen kyselyihin, kyselylomakkeisiin, tietokilpailuihin ja liidien keruulomakkeisiin.
Yli 40 syöttötyypin, ehdollisen logiikan, mukautettujen teemojen ja sisäänrakennetun analytiikan ansiosta HeyForm tarjoaa tehokkaan koodittoman alustan tiedonkeruuseen pitäen kaikki lähetykset hallinnassasi. Tämä malli sisältää MongoDB:n lomakkeiden tallennukseen, KeyDB:n välimuistiin ja Traefik HTTPS -reitityksen turvalliseen lomakkeiden käyttöön.
HeyForm – tärkeimmät ominaisuudet
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Rakenna dynaamisia kysymyspolkuja, jotka mukautuvat aiempien vastausten perusteella personoitua ja relevanttia tiedonkeruuta varten.
Vedä ja pudota -tyyppinen rakennustyökalu
Suunnittele lomakkeita visuaalisesti yli 40 syöttökenttätyypillä, mukaan lukien arvioinnit, tiedostojen lataukset, allekirjoitukset ja päivämääränvalitsimet.
Sisäänrakennettu analytiikka
Seuraa vastausmalleja ja valmistumismittareita integroidun analytiikkapaneelin avulla tietopohjaiseen lomakkeen optimointiin.
Mukautettu brändäys
Käytä mukautettuja teemoja, värejä ja brändäystä vastaamaan organisaatiosi identiteettiä kaikissa lomakkeissa ja kyselyissä.
HeyForm – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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