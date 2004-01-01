MicroRealEstate on avoimen lähdekoodin kiinteistönhallintasovellus, joka on rakennettu erityisesti itsenäisille vuokranantajille ja pienille kiinteistötiimeille. Se yhdistää vuokralaistiedot, vuokrasopimukset, vuokran seurannan ja asiakirjojen luonnin yhteen itse isännöityyn työtilaan, poistaen kaupallisten kiinteistönhallinnan SaaS-palveluiden yksikkökohtaiset maksut ja tietojen jakamiseen liittyvät kompromissit.

MicroRealEstaten itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset vuokralaistiedot, vuokrasopimukset ja maksuhistorian täysin hallinnassasi. Mikropalveluarkkitehtuuri erottaa selkeästi vuokranantajaportaalin, vuokralaisportaalin, asiakirjojen luojan ja sähköpostipalvelun, mikä tekee vuokra-asuntojen hallinnasta helppoa missä tahansa mittakaavassa ilman toistuvia ohjelmistokustannuksia.