Asenna MicroRealEstate yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin vuokrakiinteistöjen hallinta vuokranantajille: vuokrasopimukset, vuokrat, vuokralaiset ja asiakirjojen tallennus yhdessä itse isännöitävässä alustassa.
MicroRealEstate – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MicroRealEstate – mitä sillä voi rakentaa?
MicroRealEstate on avoimen lähdekoodin kiinteistönhallintasovellus, joka on rakennettu erityisesti itsenäisille vuokranantajille ja pienille kiinteistötiimeille. Se yhdistää vuokralaistiedot, vuokrasopimukset, vuokran seurannan ja asiakirjojen luonnin yhteen itse isännöityyn työtilaan, poistaen kaupallisten kiinteistönhallinnan SaaS-palveluiden yksikkökohtaiset maksut ja tietojen jakamiseen liittyvät kompromissit.
MicroRealEstaten itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset vuokralaistiedot, vuokrasopimukset ja maksuhistorian täysin hallinnassasi. Mikropalveluarkkitehtuuri erottaa selkeästi vuokranantajaportaalin, vuokralaisportaalin, asiakirjojen luojan ja sähköpostipalvelun, mikä tekee vuokra-asuntojen hallinnasta helppoa missä tahansa mittakaavassa ilman toistuvia ohjelmistokustannuksia.
MicroRealEstate – tärkeimmät ominaisuudet
Vuokrasopimusten hallinta
Luo vuokrasopimuksia muokattavista malleista ja tallenna kaikki sopimukset, lisäykset ja asiakirjat, jotka liittyvät kuhunkin vuokrasuhteeseen, yhteen paikkaan.
Vuokranmaksun seuranta
Kirjaa saapuvat maksut ja seuraa erääntyneitä saldoja kaikissa yksiköissä, automaattisella ilmoitusten ja kuittien luonnilla vuokralaisille.
Vuokralaisportaali
Erillinen vuokralaisille suunnattu käyttöliittymä antaa vuokralaisten tarkastella vuokrasopimustaan, katsella maksuhistoriaansa ja ladata kuitteja ottamatta yhteyttä vuokranantajaan.
Mukautetut asiakirjat
Laadi ilmoituksia, kirjeitä ja tiedotteita uudelleenkäytettävistä malleista, jotta viestintä vuokralaisten kanssa pysyy johdonmukaisena ja ammattimaisena.
Tiimityöskentely
Kutsu yhteistyökumppaneita jakamaan kiinteistönhallinnan työtaakkaa, mikä tekee alustasta sopivan sekä itsenäisille vuokranantajille että kiinteistöalan yrityksille.
Sähköposti-ilmoitukset
Yhdistä SMTP, Mailgun tai Gmail lähettääksesi kuitteja, joukkoilmoituksia ja vuokralaiskutsuja suoraan sovelluksesta.
MicroRealEstate – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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