Asenna Mitra yhdellä napsautuksella.
Kevyt Rust-pohjainen federoitu sosiaalinen verkosto, jossa on täysi Mastodon API -yhteensopivuus ja pieni muistijalanjälki.
Mitra – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mitra – mitä sillä voi rakentaa?
Mitra on avoimen lähdekoodin hajautettu mikroblogialusta, joka on kirjoitettu Rustilla ja joka yhdistyy laajempaan Fediverseen ActivityPub-protokollan kautta. Alle 50 Mt:n muistinkulutuksella se toimii vaivattomasti pienimmilläkin VPS-palvelinpaketeilla samalla kun se toimii yhdessä Mastodonin, Pleroman, Misskeyn ja muiden hajautettujen verkkojen kanssa. Koska Mitra toteuttaa Mastodon API:n, kaikki suositut Mastodon-asiakasohjelmat toimivat heti käyttövalmiina.
Mitran itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää sosiaalisen verkostosi, julkaisusi ja tilaajatietosi täysin hallinnassasi — ei algoritmisia syötteitä, ei mainoksia eikä kolmannen osapuolen alustaa päättämässä säännöistä. Sinä määrität yhteisösi rekisteröintikäytännön, moderointitavan ja federaation laajuuden.
Mitra – tärkeimmät ominaisuudet
Pieni muistijalanjälki
Toimii alle 50 Mt RAM-muistilla, mikä tekee siitä kevyimmän saatavilla olevan federoidun sosiaalisen palvelimen ja ihanteellisen pienille VPS-käyttöönotoille.
Mastodon API yhteensopiva
Toimii käytännössä kaikkien olemassa olevien Mastodon-asiakassovellusten kanssa verkossa, työpöydällä, Androidilla ja iOS:llä ilman muutoksia.
ActivityPub-federaatio
Yhdistää tuhansiin fediverse-instansseihin, jotta käyttäjät voivat seurata tilejä Mastodonissa, Pleromassa, Misskeyssä ja muilla alustoilla.
Sisäänrakennetut tilaukset
Monerolla maksetut natiivit maksulliset sisältötilaukset antavat sisällöntuottajien kaupallistaa työnsä ilman kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajia.
Tilin siirto
Käyttäjät voivat siirtää identiteettinsä ja seuraajansa toiselle palvelimelle, mikä varmistaa, ettei heitä ole sidottu yhteen instanssiin.
Tor- ja I2P-tuki
Yhdistyy Torin ja I2P:n yli valmiina yksityisyyteen keskittyville yhteisöille ja sipulireititetyille instansseille.
Mitra – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.