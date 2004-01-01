Mitra on avoimen lähdekoodin hajautettu mikroblogialusta, joka on kirjoitettu Rustilla ja joka yhdistyy laajempaan Fediverseen ActivityPub-protokollan kautta. Alle 50 Mt:n muistinkulutuksella se toimii vaivattomasti pienimmilläkin VPS-palvelinpaketeilla samalla kun se toimii yhdessä Mastodonin, Pleroman, Misskeyn ja muiden hajautettujen verkkojen kanssa. Koska Mitra toteuttaa Mastodon API:n, kaikki suositut Mastodon-asiakasohjelmat toimivat heti käyttövalmiina.

Mitran itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää sosiaalisen verkostosi, julkaisusi ja tilaajatietosi täysin hallinnassasi — ei algoritmisia syötteitä, ei mainoksia eikä kolmannen osapuolen alustaa päättämässä säännöistä. Sinä määrität yhteisösi rekisteröintikäytännön, moderointitavan ja federaation laajuuden.