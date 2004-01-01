Quickwit on avoimen lähdekoodin hajautettu hakukone, joka on kirjoitettu Rustilla ja tarkoitettu lokienhallintaan, hajautettuun jäljitykseen ja observointityökuormiin missä tahansa mittakaavassa. Se erottaa laskennan tallennuksesta, indeksoiden tiedot suoraan objektitallennustilaan, jotta tiimit voivat pitää kuukausien tai vuosien telemetriatiedot verkossa murto-osalla perinteisten lokipinon kustannuksista.

Quickwitin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan observointiputkestasi, natiivin OpenTelemetry- ja Jaeger-yhteensopivuuden sekä Grafana-tietolähteen — ilman isäntäkohtaista hinnoittelua, säilytysrajoituksia tai toimittajalukitusta, jotka liittyvät SaaS-observointialustoihin.