Ota Quickwit käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Pilvinatiivi hakukone observointiin – avoimen lähdekoodin vaihtoehto Datadogille, Elasticsearchille, Lokille ja Tempolle.
Quickwit – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Quickwit – mitä sillä voi rakentaa?
Quickwit on avoimen lähdekoodin hajautettu hakukone, joka on kirjoitettu Rustilla ja tarkoitettu lokienhallintaan, hajautettuun jäljitykseen ja observointityökuormiin missä tahansa mittakaavassa. Se erottaa laskennan tallennuksesta, indeksoiden tiedot suoraan objektitallennustilaan, jotta tiimit voivat pitää kuukausien tai vuosien telemetriatiedot verkossa murto-osalla perinteisten lokipinon kustannuksista.
Quickwitin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan observointiputkestasi, natiivin OpenTelemetry- ja Jaeger-yhteensopivuuden sekä Grafana-tietolähteen — ilman isäntäkohtaista hinnoittelua, säilytysrajoituksia tai toimittajalukitusta, jotka liittyvät SaaS-observointialustoihin.
Quickwit – tärkeimmät ominaisuudet
OpenTelemetry natiivi
Syötä lokit ja jäljitykset suoraan OTLP gRPC:n ja HTTP:n kautta ilman sidecar-komponentteja tai skeemamääritystä, ja kysy niitä sekunneissa.
Jaeger-yhteensopiva
Drop-in Jaeger gRPC API antaa olemassa olevien Jaeger-käyttöliittymien ja asiakkaiden kysellä Quickwit-pohjaisia jälkiä ilman sovellusmuutoksia.
Alle sekunnin haku
Tantivy-pohjainen indeksointi mahdollistaa kokoteksti- ja rakenteelliset haut teratavujen kokoisista loki- ja span-tiedoista matalalla viiveellä.
Objektitallennuksen taustaosa
Indeksoi tiedot suoraan S3-yhteensopivaan tallennustilaan, joten säilytys on edullista ja joustavaa — säilytä kuukausien telemetriatiedot ilman kalliita SSD-levyjä.
Grafana-tietolähde
Virallinen Grafana-lisäosa muuttaa Quickwitin ensiluokkaiseksi loki- ja jäljityslähteeksi Prometheus- ja Loki-kojelautojen rinnalle.
Skeematon sisäänotto
Dynaaminen kartoitus mahdollistaa puolirakenteisen JSONin syöttämisen määrittämättä skeemaa etukäteen, valinnaisilla tiukoilla skeemoilla kun niitä tarvitset.
Quickwit – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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