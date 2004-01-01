Ota Watcharr käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity katselulista elokuville, TV-sarjoille, animelle ja peleille modernilla käyttöliittymällä ja sisäänrakennetuilla käyttäjätileillä.
Watcharr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Watcharr – mitä sillä voi rakentaa?
Watcharr on avoimen lähdekoodin katselulistaseuranta, joka yhdistää elokuvat, TV-sarjat, animet ja videopelit yhdeksi itse isännöidyksi kirjastoksi. Go:lla ja SvelteKitillä rakennettu se hakee metatiedot TMDB:stä, IGDB:stä, AniListista ja Jikanista, joten jokainen merkintä sisältää julisteet, näyttelijät ja jaksotiedot ilman manuaalista syöttöä.
Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää katseluhistoriasi, arvosanasi ja ystävätoimintasi poissa kolmannen osapuolen palveluista, kuten Traktista tai MyAnimeListista. Mukana toimitettu käyttäjän todennus, Jellyfin- ja Plex-synkronointi sekä kevyt SQLite-tallennustila tekevät siitä sopivan niin yksittäisille seuraajille, kotitalouksille kuin pienille yhteisöillekin.
Watcharr – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen kellon seuranta
Seuraa elokuvia, TV-sarjoja, animea ja pelejä rinnakkain yhdessä kirjastossa sen sijaan, että käyttäisit erillisiä sovelluksia kullekin medialle.
Tila ja arviot
Merkitse merkinnät suunnitelluiksi, katsottaviksi, valmiiksi, pidossa oleviksi tai hylätyiksi, ja liitä henkilökohtaiset 10 pisteen arviot ja ajatukset jokaiseen nimikkeeseen.
Monipuoliset metatietolähteet
Hakee julisteet, näyttelijät, jaksoluettelot ja julkaisupäivämäärät TMDB:stä, IGDB:stä, AniListista ja Jikanista, jotta kirjastosi pysyy tarkkana ilman manuaalisia muokkauksia.
Sisäänrakennettu todennus
Natiivit käyttäjätilit valinnaisella Jellyfin-, Plex- ja OIDC-kirjautumisella antavat kotitalouksien ja pienten yhteisöjen jakaa palvelun turvallisesti.
Toimintasyöte ja ystävät
Seuraa muita käyttäjiä omassa instanssissasi, selaa heidän julkisia listojaan ja näe reaaliaikainen syöte tilamuutoksista ja uusista arvioista.
Kevyt Go-binääri
Yksi kontti upotetulla SQLite-tietokannalla käyttää minimaalisesti suoritinta ja muistia, joten se toimii mukavasti pienimmilläkin VPS-palvelupaketeilla.
Watcharr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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