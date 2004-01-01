Watcharr on avoimen lähdekoodin katselulistaseuranta, joka yhdistää elokuvat, TV-sarjat, animet ja videopelit yhdeksi itse isännöidyksi kirjastoksi. Go:lla ja SvelteKitillä rakennettu se hakee metatiedot TMDB:stä, IGDB:stä, AniListista ja Jikanista, joten jokainen merkintä sisältää julisteet, näyttelijät ja jaksotiedot ilman manuaalista syöttöä.

Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää katseluhistoriasi, arvosanasi ja ystävätoimintasi poissa kolmannen osapuolen palveluista, kuten Traktista tai MyAnimeListista. Mukana toimitettu käyttäjän todennus, Jellyfin- ja Plex-synkronointi sekä kevyt SQLite-tallennustila tekevät siitä sopivan niin yksittäisille seuraajille, kotitalouksille kuin pienille yhteisöillekin.