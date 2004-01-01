HumHub on avoimen lähdekoodin yritysten sosiaalisen verkostoitumisen alusta, jonka avulla organisaatiot voivat rakentaa yksityisiä, itse isännöityjä intranetyhteisöjä. Se yhdistää sosiaalisen verkostoitumisen tutun tunteen – toimintavirrat, tilat (ryhmäkanavat), suorat viestit, käyttäjäprofiilit ja ilmoitukset – sisäisen tiimialustan hallinta- ja yksityisyysvaatimuksiin. Toisin kuin isännöidyt vaihtoehdot, kuten Slack tai Microsoft Teams, HumHub toimii kokonaan omalla infrastruktuurillasi ilman käyttäjäkohtaisia kustannuksia tai tietojen poistumista palvelimiltasi.

Modulaarisen arkkitehtuurin varaan rakennettu HumHub tarjoaa yli 100 ilmaisen ja premium-moduulin markkinapaikan, joka kattaa wikit, kalenterit, tehtävienhallinnan, kyselyt, tiedostojen jakamisen ja LDAP/Active Directory -todennuksen – mikä tekee siitä mukautuvan minkä tahansa tiimin tai organisaation erityisiin yhteistyötarpeisiin.