Ota HumHub käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin yrityksen sosiaalinen verkosto ja intranet-alusta yksityisten tiimiyhteisöjen rakentamiseen.
HumHub – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
HumHub – mitä sillä voi rakentaa?
HumHub on avoimen lähdekoodin yritysten sosiaalisen verkostoitumisen alusta, jonka avulla organisaatiot voivat rakentaa yksityisiä, itse isännöityjä intranetyhteisöjä. Se yhdistää sosiaalisen verkostoitumisen tutun tunteen – toimintavirrat, tilat (ryhmäkanavat), suorat viestit, käyttäjäprofiilit ja ilmoitukset – sisäisen tiimialustan hallinta- ja yksityisyysvaatimuksiin. Toisin kuin isännöidyt vaihtoehdot, kuten Slack tai Microsoft Teams, HumHub toimii kokonaan omalla infrastruktuurillasi ilman käyttäjäkohtaisia kustannuksia tai tietojen poistumista palvelimiltasi.
Modulaarisen arkkitehtuurin varaan rakennettu HumHub tarjoaa yli 100 ilmaisen ja premium-moduulin markkinapaikan, joka kattaa wikit, kalenterit, tehtävienhallinnan, kyselyt, tiedostojen jakamisen ja LDAP/Active Directory -todennuksen – mikä tekee siitä mukautuvan minkä tahansa tiimin tai organisaation erityisiin yhteistyötarpeisiin.
HumHub – tärkeimmät ominaisuudet
Tilat ja kanavat
Järjestä yhteisöt omistettuihin tiloihin — joissa jokaisessa on oma toimintavirta, jäsenet, tiedostot ja moduulit — tiimeille, osastoille tai projekteille.
Yli 100 ilmaista moduulia
Laajenna toiminnallisuutta markkinapaikan moduuleilla, jotka kattavat wikit, kalenterit, kyselyt, tehtävätaulut, tiedostojen jakamisen ja videopuhelut — useimmat saatavilla ilmaiseksi.
LDAP ja SSO
Tunnista käyttäjät LDAP:n, Active Directoryn, SAML:n tai sosiaalisten kirjautumisten avulla keskittäen identiteetinhallinnan olemassa olevaan hakemistoinfrastruktuuriisi.
REST API -pääsy
Täysi REST-rajapinta antaa sinun integroida HumHubin ulkoisiin sovelluksiin, automatisoida käyttäjien hallinnan ja rakentaa mukautettuja työnkulkuja alustan päälle.
Mukautetut teemat
Ota käyttöön mukautettuja teemoja ja brändäystä vastaamaan organisaatiosi visuaalista ilmettä, mukaan lukien logot, värit ja CSS-ohitukset muokkaamatta ydintiedostoja.
HumHub – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.